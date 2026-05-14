الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الصحفيين: فتح باب تلقي طلبات تشكيل اللجان الفرعية بالمحافظات 16 مايو

قرر مجلس نقابة الصحفيين برئاسة خالد البلشي نقيب الصحفيين فتح باب تلقي طلبات تشكيل اللجان النقابية الفرعية، بالمحافظات التي يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين فيها خمسة عشر عضوًا على الأقل اعتبارًا من السبت المقبل 16 مايو 2026م، وحتى الخميس 21 مايو  2026م.

وأعلن خالد البلشي نقيب لصحفيين، أن مجلس النقابة سوف يبدأ في تشكيل الهياكل الإدارية للجان النقابية الفرعية، التي تتكون من ثلاثة أعضاء "رئيس وعضوين" عقب الانتهاء من مراجعة الكشوف واعتمادها استنادًا لنص المادة (61) من قانون نقابة الصحفيين رقم (76) لسنة 1970م.

تشكيل اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات يخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير

وأكد جمال عبدالرحيم سكرتير عام النقابة أن تشكيل اللجان النقابية الفرعية بالمحافظات يخضع لمجموعة من الضوابط والمعايير، التي أقرها مجلس النقابة في شهر مايو 2023م، وتتضمن الآتي:

لمجلس النقابة أن يقرر تشكيل لجان فرعية للنقابة في المحافظات، التي يقل عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين بها عن الثلاثين، ويزيد على خمسة عشر، ولا يجوز تشكيل أو قيام نقابات فرعية، أو لجان لنقابة الصحفيين إلا بموافقة مجلس النقابة. 

وتختص اللجنة بالشئون النقابية على المستوى المحلي فقط، وكذلك المهام التي تُطلب إليها من مجلس النقابة العامة في دائرة نشاطها، ويحظر عليها أن تخاطب مسئولين، أو جهات رسمية، أو غير رسمية إلا بالتنسيق مع النقابة العامة، وكذلك عدم قبول هدايا، أو تبرعات من جهات، أو مؤسسات عامة، أو خاصة، وعلى اللجنة الفرعية أن توافي مجلس النقابة العامة بنصوص محاضرها وقراراتها كاملة قبل مضي أسبوع على صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نهائية إلا بعد التصديق عليها من مجلس النقابة العامة، ويُستثنى من ذلك القرارات، التي لها صفة عاجلة، يكتفي فيها بتصديق نقيب الصحفيين. 

إذا اعترض مجلس النقابة على أي قرار، أو إجراء للجنة الفرعية، فلا بد من اقتران هذا الاعتراض بأسبابه.

تُبلّغ النقابة العامة بكشوف أعضاء النقابة المقيدين بجدول المشتغلين، المقيمين والمعتمدين من صحفهم في كل محافظة، على أن يتولى مجلس النقابة مراجعة الكشوف واعتمادها.

تشكل اللجنة النقابية من ثلاثة أعضاء (رئيس وعضوين)، والمرشح على مقعد رئيس اللجنة يجب أن يكون قد مضى على قيده بجدول المشتغلين مدة 7 سنوات، وثلاث سنوات بجدول المشتغلين للمرشح للعضوية، وألا يكون قد صدرت ضده أحكام تأديبية خلال السنوات الثلاث السابقة على الترشيح.

يشكل مجلس النقابة الهيكل الإداري للجان الفرعية كل عامين لكل الهيئة.

يحظر عرض أي أمور نقابية على مواقع التواصل الاجتماعي، أو بأي صورة أخرى من صور النشر قبل عرضها ومناقشتها في المجلس سواء ما يتعلق منها بالشق المالي، أو بنشاط اللجنة.

يجوز لمجلس النقابة أن يقدم المساعدات المالية، إلى اللجنة الفرعية عند الضرورة على أن تُصرف بذات القواعد المالية المطبقة بالنقابة العامة.

تلتزم اللجان النقابية بالمسميات المنصوص عليها بتلك اللائحة، وهي "رئيس اللجنة النقابية"، و"عضو اللجنة النقابية"، ومَن يخالف ذلك يتخذ مجلس النقابة ضده الإجراءات التأديبية المنصوص عليها في قانون النقابة.

  ترسل الطلبات  وكشوف الأعضاء إلى مقر النقابة، أو عبر الإيميل [email protected] أو الواتس آب (01061949100)

كان مجلس نقابة الصحفيين قد وافق في 19 أكتوبر 2023م على تشكيل الهياكل الإدارية لـ 8 لجان نقابية فرعية للمحافظات، التي يبلغ عدد الصحفيين المشتغلين المقيمين فيها خمسة عشر عضوًا على الأقل لمدة عامين والمحافظات هي: قنا - سوهاج - أسيوط - المنيا - المنوفية - الغربية - الدقهلية - الشرقية.

