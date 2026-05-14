الأمم المتحدة : إفريقيا لا تزال الأكثر عرضة للتأثر بالاحترار العالمي

حذر أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، من أن إفريقيا لا تزال تُعد من بين المناطق الأكثر عرضة للتأثر بالاحترار العالمي، رغم مساهمتها الضئيلة في انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.. مشيراً إلى أن تجاوز حد الـ 1.5 درجة (في ارتفاع درجة الحرارة) مؤقتا أصبح أمرا حتميا الآن، ولكنه ليس أمرا لا رجعة فيه.. مؤكداً أن إفريقيا تواجه مخاطر متزايدة تتمثل في الجفاف والفيضانات والأزمات الإنسانية.

وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة.. قال الأمين العام في كلمته بالمؤتمر السنوي المشترك بين الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة : إن إفريقيا يمكن أن تتحول إلى قوة عالمية رائدة في مجال الطاقة المتجددة بحلول عام 2040، إذ يُحتمل أن تنتج كهرباء تزيد عشرة أضعاف عن احتياجاتها، مع الاعتماد كليا على مصادر الطاقة المتجددة، وفي الوقت ذاته توفير إمكانية الوصول إلى الكهرباء لنحو 600 مليون إفريقي يعيشون حاليا دون كهرباء.

وأشار جوتيريش إلى أن إفريقيا لا تتلقى سوى 2 % من الاستثمارات العالمية في مجال الطاقة النظيفة..داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم الدولي لإزالة العقبات القائمة، مثل ضعف البنية التحتية، وارتفاع تكاليف رأس المال، وهشاشة سلاسل التوريد.

وحث الأمين العام للأمم المتحدة ، الدول المتقدمة على مضاعفة تمويل التكيف مع تغير المناخ ثلاث مرات، وزيادة مساهماتها في صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان الإفريقية على مواجهة الآثار المناخية المتفاقمة..واصفا المؤتمرات المناخية المقبلة للأمم المتحدة - بما فيها مؤتمر الأطراف (COP32) المقرر أن تستضيفه إثيوبيا عام 2027 - بأنها فرص حاسمة لتعزيز الأولويات المناخية الإفريقية.

ودعا إلى وضع حد لاستغلال الموارد الطبيعية الهائلة التي تزخر بها إفريقيا، وحث على زيادة الاستثمار في الصناعات التحويلية وصناعات التجهيز المحلية..قائلا : "هذه فرصة حاسمة للبلدان الإفريقية لتنويع اقتصاداتها والارتقاء في سلاسل القيمة العالمية ، لا مزيد من الاستغلال ، ولا مزيد من النهب".

وأكد جوتيريش أن العلاقات بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي أقوى من أي وقت مضى.. متعهدا بمواصلة تقديم الدعم للأولويات الإفريقية في مجالات السلام، والتنمية، والعمل المناخي، والإصلاح المؤسسي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة : "إن المؤتمر استعرض التقدم في أربعة مجالات رئيسية هي : تعزيز شراكتنا من أجل المستقبل .. تمويل التنمية المستدامة..التغير المناخي، الذي يواصل إحداث الدمار بين الفئات الأكثر ضعفا في مختلف أنحاء إفريقيا..لقد حان الوقت لإسكات البنادق في أرجاء القارة".

وأكد أن أولويات إفريقيا باتت تشكل، وبشكل متزايد، ملامح النقاشات السياسية العالمية، لا سيما من خلال مـيثاق المستقبل الذي تم اعتماده عام 2024، والذي أعاد التأكيد على أهمية المنظمات الإقليمية..داعيا إلى إصلاح مـجلس الأمن.

وقال جوتيريش: "إن استمرار إقصاء إفريقيا من التمثيل الدائم (في مجلس الأمن) يُعد بالفعل مظلمة تاريخية، ولا يمكننا القبول بذلك ، إن الأمر هنا لا يتعلق بالامتيازات أو الرمزية بل يتعلق بضمان أن يكون المجلس ملائما للغرض المنشود منه، وقادرا على العمل بمشروعية وفعالية"..مؤكدا أنه سيواصل الوقوف إلى جانب إفريقيا مع تقدم عملية المفاوضات الحكومية الدولية المعنية بإصلاح مجلس الأمن.

وفيما يتعلق بالتنمية الاقتصادية .. أشار الأمين العام للأم المتحدة إلى أن إفريقيا تمتلك إمكانات هائلة بفضل مواردها الطبيعية وتركيبتها السكانية الشابة، وقطاع الطاقة الخضراء الآخذ في التوسع، ومنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية..محذرا من أن التقدم المحرز نحو تحقيق كل من أجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي وأهـداف التنمية المستدامة لعام 2030 الخاصة بالأمم المتحدة لايزال بطيئا للغاية.

وانتقد النظام المالي العالمي الحالي لفشله في تقديم الدعم والتمثيل الكافيين للدول الإفريقية.. مشيرا إلى أن العديد من الحكومات تواجه أعباء ديون ساحقة وتكاليف اقتراض مرتفعة بشكل مفرط.

ورحب جوتيريش بالمبادرات الأخيرة التي تقودها إفريقيا لإصلاح الهيكل المالي الدولي، بما في ذلك الجهود التي يبذلها البنك الإفريقي للتنمية لإنشاء هيكل مالي إفريقي جديد من أجل التنمية.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن دعمه لإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني .. مشيرا إلى أن أنظمة التصنيف الدولية الحالية غالبا ما تحول دون حصول البلدان النامية على تمويل ميسور التكلفة.