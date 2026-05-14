الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

نقلة نوعية في خدمات القلب بجنوب سيناء بعد افتتاح وحدة القسطرة القلبية | صور

المحافظ خلال الزيارة
ايمن محمد

افتتح اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء، وحدة القسطرة القلبية بمجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتور محمد عبد الهادي، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بجنوب سيناء، والدكتور هاني العزبي، نائب مدير الفرع، والدكتور طارق رشيد، خبير القسطرة القلبية التداخلية وعضو الجمعية الأوروبية، إلى جانب عدد من القيادات الطبية والتنفيذية بالمحافظة.

وتفقد المحافظ أقسام الوحدة المختلفة، واستمع إلى شرح تفصيلي حول التجهيزات الطبية الحديثة التي تضمها الوحدة، والتي تمثل إضافة نوعية للخدمات التخصصية المقدمة ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يسهم في تقليل الحاجة إلى تحويل المرضى خارج المحافظة، وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة بالقرب من محل إقامتهم.

وخلال الجولة، حرص المحافظ على الاطمئنان على الحالة الصحية للمرضى، والتحدث معهم والاستماع إلى آرائهم حول مستوى الخدمات الطبية المقدمة، كما أهدى المرضى الورود، متمنيًا لهم الشفاء العاجل، في لفتة إنسانية لاقت استحسان المرضى وذويهم.

وأشاد محافظ جنوب سيناء بمستوى التجهيزات والإمكانات المتطورة داخل الوحدة، مؤكدًا أن القطاع الصحي بالمحافظة يشهد تطورًا ملحوظًا في مستوى الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للمواطنين، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الدولة لمنظومة التأمين الصحي الشامل وتطوير البنية التحتية الصحية.

من جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الهادي أن افتتاح وحدة القسطرة القلبية يمثل نقلة نوعية في الخدمات العلاجية بالمحافظة، مشيرًا إلى حرص الهيئة العامة للرعاية الصحية على دعم التخصصات الدقيقة وتوفير أحدث التقنيات الطبية، بما يضمن تقديم خدمة صحية متكاملة وآمنة للمنتفعين.

وخلال الزيارة، استعرض القائمون على الوحدة أبرز النجاحات الطبية التي تحققت مؤخرًا، وعلى رأسها نجاح الفريق الطبي في إجراء أول عملية من نوعها داخل مستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، وتحت مظلة التأمين الصحي الشامل، لإصلاح الصمام الميترالي بالقسطرة باستخدام تقنية «Mitral Clip – TEER».

وتُعد العملية من أدق وأحدث التدخلات الطبية في مجال القسطرة القلبية التداخلية، حيث أُجريت لشاب يبلغ من العمر 28 عامًا كان يعاني من ضعف شديد بعضلة القلب وارتجاع حاد بالصمام الميترالي، وتم التعامل مع الحالة بالكامل داخل مجمع الفيروز الطبي دون الحاجة إلى تحويلها خارج المحافظة.

ونجح الفريق الطبي في إجراء التدخل الدقيق باستخدام تقنية القسطرة عبر الوريد الفخذي، مع الاستعانة بأحدث وسائل التصوير الطبي، ما أسهم في تحسين كفاءة الصمام واستقرار الحالة بصورة ملحوظة.

وأشار القائمون على الوحدة إلى أن هذا النوع من التدخلات الطبية الدقيقة يُعد من أعلى الإجراءات تكلفة على مستوى العالم، إذ تتجاوز تكلفته خارج منظومة التأمين الصحي الشامل ثلاثة ملايين جنيه، بينما لم يتحمل المنتفع سوى 482 جنيهًا فقط كنسبة مساهمة.

وأكدت الهيئة العامة للرعاية الصحية أن هذا الإنجاز يعكس التطور الكبير الذي تشهده خدمات القلب والقسطرة التداخلية داخل منشآت الهيئة بجنوب سيناء، وقدرة الكوادر الطبية المصرية على تنفيذ التدخلات الطبية المعقدة وفق أحدث المعايير العالمية، بما يدعم توفير خدمات صحية متقدمة لأهالي المحافظات الحدودية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل.

كما أوضحت الهيئة أن الوحدة تضم كوادر طبية متخصصة وتجهيزات حديثة تتيح التعامل مع العديد من الحالات القلبية الحرجة والمعقدة، بما يعزز جودة الخدمات الصحية المقدمة داخل المحافظة، ويرفع من كفاءة الرعاية الطبية لأهالي جنوب سيناء.

ازالة تعدي
