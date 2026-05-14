الأورمان تنجح فى تسليم 35 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية

أعلنت جمعية الأورمان عن نجاحها فى تسليم عدد (35) رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية، وذلك بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنباً إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير إحتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الإجتماعية لهم، وذلك تحت إشراف وزراة التضامن الإجتماعى.

وقال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان ، أن مشروع رأس الماشية يعد من أنجح مشاريع التمكين الإقتصادى، مؤكدًا أنه مشروع تنموي يساهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، حيث يوفر للأسرة ناتجًا يوميًا من الألبان، بالإضافة الى امكانية الربح من بيع المواليد، مما يساهم بشكل مباشر فى تحسين المستوى المعيشي وتأمين الإحتياجات الغذائية والتعليمية لأبناء تلك الأسر.

موضحًا أنه مع تسليم رؤوس المواشي، يتم تقديم التغذية الكاملة والعلف والتأمين والتحصين لكل حالة، ويتم صرف مبلغ شهري كمقابل تغذية من مكاتب البريد بالوحدة المحلية التابعة لكل قرية، لتشجيعهم على الإنتاج والتوجه نحو الاستثمار في الإنتاج الحيواني، مؤكدًا أن الجمعية تقوم بالمتابعة الشهرية لرؤوس المواشي والتأكد من وصول التغذية الشهرية وكذلك توفير المتابعة الطبية وذلك لضمان الحفاظ على الماشية ورعايتها، حيث أنها تعتبر مصدر الرزق الدائم و الدخل الثابت لهم .

مضيفًا أنه جرى إختيار الحالات المستفيدة من خلال مديريات التضامن الإجتماعي بالمحافظات، وتم توزيعها بالتعاون مع الجهات التنفيذية بالمحافظات، والطب البيطري.

ولفت إلى التعاون الوثيق للجمعية مع السادة المحافظين الذين يقوموا بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية، مضيفاً أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعي للفئات المستحقة ورصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأشد احتياجًا في المناطق الجغرافية الفقيرة، لمساعدتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع، بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من الفقراء والأيتام بالمحافظات من خلال البحوث الميدانية التي تقوم بها الجمعية.