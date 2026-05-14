القبض علي 3 متهمين بغسل 200 مليون جنيه والتحفظ على أموال وعقارات

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية حيال 3 عناصر جنائية لقيامهم بغسل نحو 200 مليون جنيه متحصلة من نشاطهم الإجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة.

يأتي ذلك استمرارا لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .. فقد اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة تنسيقاً وأجهزة الوزارة المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 عناصر جنائية) لقيامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها ومحاولة إخفاء مصدرها واصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق شراء (العقارات والأراضي والسيارات) .. هذا وقد قدرت القيمة المالية لأفعال الغسل بـ (200) مليون جنيه تقريباً.

