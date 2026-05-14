تسبب في نفوقها.. ضبط متهم أطلق النار على قطط ببندقية رش بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن تضرر إحدى السيدات من قيام أحد الأشخاص بالتعدي على القطط أمام عيادة بيطرية خاصة بها باستخدام بندقية ضغط هواء “رش”، ما أسفر عن نفوقها بمحافظة الإسكندرية.

وبالفحص، أمكن تحديد الشاكية وتبين أنها طبيبة بيطرية ومالكة العيادة الكائنة بدائرة قسم شرطة أول الرمل، وبسؤالها أفادت بتضررها من جارها المقيم بالشقة المجاورة، لقيامه بالتعدي على عدد من القطط باستخدام بندقية ضغط هواء، ما أدى إلى نفوقها.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة بهدف إبعاد القطط من أمام محل سكنه، كما تم بإرشاده ضبط الأداة المستخدمة في الواقعة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.