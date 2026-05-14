ضربة جديدة لتجار السموم.. السجن المشدد 3 سنوات لسباك بطور سيناء وغرامة 50 ألف جنيه

محكمة جنوب سيناء
محكمة جنوب سيناء
ايمن محمد

قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات، وتغريم المتهم “سالم. ك”، 43 عامًا، ويعمل سباكًا ومقيمًا بمدينة طور سيناء، مبلغ 50 ألف جنيه، بعد إدانته بالاتجار في المواد المخدرة.

صدر الحكم برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمود الهريدي، وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى 27 يناير 2026، عندما وردت معلومات إلى الأجهزة الأمنية بقسم شرطة طور سيناء، تفيد بقيام المتهم بالاتجار في المواد المخدرة، واتخاذ مسكنه بمنطقة الجبيل وملحقاته وكرًا لإخفاء وترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات أن المتهم سبق اتهامه في 25 قضية متنوعة، ما بين سرقات عامة، والاتجار في المخدرات، وسرقة مساكن، والتبديد، بعدد من المناطق، بينها طور سيناء، والمرج، وحدائق القبة، وشرم الشيخ، والمعادي.

عقب تقنين الإجراءات، واستصدار إذن من جهات التحقيق، أعدت الأجهزة الأمنية كمينًا للمتهم بناحية مبارك القديم، بعدما أكدت التحريات تحديد موعد بينه وبين أحد عملائه.

وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم أثناء انتظاره أحد عملائه، وبحوزته 10 قطع كبيرة الحجم، مختلفة الأشكال، من مخدر الحشيش، إلى جانب هاتف محمول، ومبلغ مالي قدره 300 جنيه.

وبمواجهته، اعترف بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، مؤكدًا أن المبلغ المالي من متحصلات البيع، فيما كان يستخدم الهاتف المحمول لتسهيل التواصل مع عملائه.

وجرى تحرير المحضر رقم 225 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وأمرت جهات التحقيق بحبس المتهم احتياطيًا، وإرسال عينة من المضبوطات إلى المعمل الكيماوي بالإسماعيلية لتحليلها، مع التحفظ على الهاتف المحمول.

وبعد استكمال التحقيقات، أُحيلت القضية إلى محكمة الجنايات، وقُيدت برقم 101 لسنة 2026، والتي أصدرت حكمها المتقدم.

