الاتصالات تطلق مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع مايكروسوفت لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب

أطلقت وزارة التعليم العالي، مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والتي تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات، بهدف تطوير المهارات الرقمية ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهارات التحول الرقمي.

ويتضمن البرنامج التدريبي الأول «مسار أعضاء هيئة التدريس (Educators Learning Path)»، والذي يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطوير قدراتهم في إعداد مواد أكاديمية حديثة وتطوير المحاضرات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الأكاديمي والبحثي، والتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في التعليم العالي.

ويشمل المحتوى التدريبي لهذا المسار كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الأكاديمي والبحثي، وإعداد المواد التعليمية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي وتحليل الأفكار، واستخدام Microsoft Copilot في تنظيم المهام الأكاديمية وتحسين أساليب التواصل مع الطلاب. وتبلغ مدة التدريب ست ساعات بنظام الأونلاين تحت إشراف مدرب محترف.

كما يشمل البرنامج «مسار طلاب الكليات غير التكنولوجية (AI Beginner)»، والذي يركز على دعم طلاب الكليات غير المتخصصة في التكنولوجيا، وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل، بما يساعدهم على إعداد الأبحاث وتنظيم المهام ورفع فرصهم التنافسية في سوق العمل المستقبلي.

ويتضمن التدريب تعريفاً مبسطاً بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اليومية، وشرحاً لأساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية، مع استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في عمليات الكتابة والتلخيص وتنظيم المهام لزيادة الإنتاجية، وتقدم الدورة التدريبية لمدة ثلاث ساعات أونلاين من خلال مدرب محترف.

ويحصل جميع المتدربين في هذه المسارات على شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ونظراً لأن كل جلسة لها عدد محدود من المقاعد، فإن الدخول يكون بأسبقية الحضور، حيث يتم إدخال المتدربين من قائمة الانتظار (Lobby) خلال 3 إلى 5 دقائق من موعد بدء الجلسة، وفي حالة اكتمال العدد يتعين على المتدرب الانضمام إلى جلسة أخرى.

وتنطلق الجلسات التدريبية خلال شهر يونيو 2026، حيث تعقد الجلسة الأولى يومي 14 و15 يونيو من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً عبر الرابط:

وتعقد الجلسة الثانية يومي 16 و17 يونيو في نفس التوقيت عبر الرابط:

كما يشهد يوم 20 يونيو إقامة ثلاث جلسات تدريبية، حيث تعقد الجلسة الثالثة من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً عبر الرابط:

وتعقد الجلسة الرابعة في نفس التوقيت عبر الرابط:

بينما تعقد الجلسة الخامسة من الساعة 1 مساءً حتى 7 مساءً عبر الرابط:

وتدعو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية منتسبيها للمشاركة.