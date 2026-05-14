قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: مشاركة مصر في اجتماعات البريكس تعزز توسيع الشراكات الاقتصادية
مدرب نيوزيلندا: المنافسة صعبة في كأس العالم 2026.. ونحن الأقل تصنيفًا في البطولة
مواصفات القلب المتضرع إلى الله.. علي جمعة يوضحها
صالح جمعة : كـ أهلاوي متمناش الزمالك يكسب الكونفدرالية ومش هشجعه
بعد إحتلاله المركز الأخير.. الإسماعيلي في بيان رسمي يرفض الهبوط
ضمن الوفد الأمريكي لبكين.. ماسك يصحب ابنه في زيارته إلى الصين
اعرف هتدفع كام .. أسعار الكهرباء الجديدة 2026 بعد الزيادة
محمود عباس: الاحتلال دمّر 85% من قطاع غزة.. ويدعو إلى تمكين السلطة الفلسطينية من ممارسة عملها
تشييع جثمان طبيبة لحقت بشقيقتها بعد شهرين من حادث المنوفية
أنباء عن اعتداء طالب إعدادية على تلميذة في سوهاج.. ومدرستها: إدعاءات بلا مصادر موثوقة
7 ثواني وفرصة أخيرة.. دوريات تنتظر جولة الحسم| النصر والزمالك والجانرز الأبرز
مصر والبرازيل تبحثان إنشاء مركز لوجستي لصوامع الغلال بقناة السويس
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

الاتصالات تطلق مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع مايكروسوفت لتأهيل أعضاء هيئة التدريس والطلاب

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
الإسماعيلية انجي هيبة

أطلقت وزارة التعليم العالي، مبادرة "مكن نفسك AI" بالتعاون مع شركة مايكروسوفت، والتي تتضمن مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة الموجهة لأعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات، بهدف تطوير المهارات الرقمية ورفع الكفاءة الأكاديمية والبحثية بما يتواكب مع متطلبات سوق العمل الحديث، في إطار جهود وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لنشر ثقافة الذكاء الاصطناعي وتعزيز مهارات التحول الرقمي.

ويتضمن البرنامج التدريبي الأول «مسار أعضاء هيئة التدريس (Educators Learning Path)»، والذي يهدف إلى دعم أعضاء هيئة التدريس بالجامعات وتطوير قدراتهم في إعداد مواد أكاديمية حديثة وتطوير المحاضرات، بما يسهم في تحسين كفاءة العمل الأكاديمي والبحثي، والتوافق مع متطلبات التحول الرقمي في التعليم العالي.

ويشمل المحتوى التدريبي لهذا المسار كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الأكاديمي والبحثي، وإعداد المواد التعليمية بصورة أسرع وأكثر كفاءة، بالإضافة إلى توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في دعم البحث العلمي وتحليل الأفكار، واستخدام Microsoft Copilot في تنظيم المهام الأكاديمية وتحسين أساليب التواصل مع الطلاب. وتبلغ مدة التدريب ست ساعات بنظام الأونلاين تحت إشراف مدرب محترف.

كما يشمل البرنامج «مسار طلاب الكليات غير التكنولوجية (AI Beginner)»، والذي يركز على دعم طلاب الكليات غير المتخصصة في التكنولوجيا، وتعريفهم بكيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في الدراسة والعمل، بما يساعدهم على إعداد الأبحاث وتنظيم المهام ورفع فرصهم التنافسية في سوق العمل المستقبلي.

ويتضمن التدريب تعريفاً مبسطاً بمفهوم الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته اليومية، وشرحاً لأساسيات تعلم الآلة والتعلم العميق والشبكات العصبية، مع استكشاف أدوات Microsoft 365 Copilot في عمليات الكتابة والتلخيص وتنظيم المهام لزيادة الإنتاجية، وتقدم الدورة التدريبية لمدة ثلاث ساعات أونلاين من خلال مدرب محترف.

ويحصل جميع المتدربين في هذه المسارات على شهادة حضور معتمدة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع شركة مايكروسوفت. ونظراً لأن كل جلسة لها عدد محدود من المقاعد، فإن الدخول يكون بأسبقية الحضور، حيث يتم إدخال المتدربين من قائمة الانتظار (Lobby) خلال 3 إلى 5 دقائق من موعد بدء الجلسة، وفي حالة اكتمال العدد يتعين على المتدرب الانضمام إلى جلسة أخرى.

وتنطلق الجلسات التدريبية خلال شهر يونيو 2026، حيث تعقد الجلسة الأولى يومي 14 و15  يونيو من الساعة 6 مساءً حتى 9 مساءً عبر الرابط:

https://spoo.me/xsBio71

https://is.gd/7UWGMM

وتعقد الجلسة الثانية يومي 16 و17 يونيو في نفس التوقيت عبر الرابط:
https://is.gd/RyEBsr

كما يشهد يوم 20 يونيو إقامة ثلاث جلسات تدريبية، حيث تعقد الجلسة الثالثة من الساعة 9 صباحاً حتى 3 مساءً عبر الرابط:
https://is.gd/BSWOtC

وتعقد الجلسة الرابعة في نفس التوقيت عبر الرابط:
https://is.gd/YRKRNo

بينما تعقد الجلسة الخامسة من الساعة 1 مساءً حتى 7 مساءً عبر الرابط:
https://is.gd/s16mcX

وتدعو جامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية منتسبيها للمشاركة.

الإسماعيلية اخبار الاسماعيلية اخبار محافظة الاسماعيلية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

نزلت 14 جنيها.. مفاجأة فى أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

أسعار الإنترنت الأرضي الجديدة 2026 من WE بعد الزيادة الرسمية

رئيس إدارة الغذاء والدواء الأمريكية مارثي مكاري

استقالة مفاجئة تهز إدارة الغذاء والدواء الأمريكية.. ترامب يكشف السر

السلع التموينية

لن نترك محدودي الدخل.. وزير التموين يحسم الجدل حول التحول للدعم النقدي

نجل عبد الرحمن أبو زهرة ووالده

نُفذت في جنازته.. نجل عبد الرحمن أبو زهرة يكشف لصدى البلد وصية والده

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

أسعار الأضاحي 2026 في مصر وأفضل أماكن شراء الماشية

حالة الطقس

البسوا قطن واشربوا مياه.. الأرصاد تُحذر المواطنين من أجواء شديدة الحرارة

العداد الكودي

بيان برلماني عاجل لوقف قرار إلغاء الشرائح للعدادات الكودية

ترشيحاتنا

ضبط عاطل سرق ماكينة ATM من داخل محل بالجيزة

ضبط عاطل سرق ماكينة ATM من داخل محل بالجيزة

بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة في مدينة نصر من جنسية أجنبية

بسبب معاكسة فتاة.. ضبط 5 أشخاص بينهم سيدة في مدينة نصر من جنسية أجنبية

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

ضبط عاطلين سرقا دراجة نارية من أمام مول بالقاهرة

بالصور

بـ نص مليون جنيه .. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة «باسل سماقية»

بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية
بـ نص مليون.. فستان زوجة عمرو أديب فى حفل زفاف ابنة باسل سماقية

إزالة 18 تعديا بالبناء على الأراضي الزراعية واملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

أورمان الشرقية تستعد لتوزيع 50 ألف كيلو لحوم أضاحى على الأسر الأولى بالرعاية

اورمان الشرقية
اورمان الشرقية
اورمان الشرقية

لعزومات عيد الأضحى.. طريقة عمل كبدة وقلوب وكلاوي الضاني

طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى
طريقة عمل كبدة وقلوب و كلاوى الضانى

فيديو

واقعة تسميم الكلاب

كواليس لم تكشفها الكاميرا عن واقعة دجلة بالمز.. وشهود يكشفون التفاصيل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: محمود المصري بين النبوغ والاجتهاد

المزيد