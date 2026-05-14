محافظ شمال سيناء يؤكد أهمية التنسيق بين الجهاز التنفيذي والنواب

أكد محافظ شمال سيناء الدكتور خالد مجاور، أهمية التنسيق بين أعضاء الجهاز التنفيذي للمحافظة وأعضاء المجموعة البرلمانية، لمناقشة مطالب واحتياجات المواطنين بكل مركز ومدينة، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

وأوضح مجاور ، خلال جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الخميس ، أن التنسيق بين الجانبين يحقق سرعة الاستجابة لمطالب المواطنين ودفع معدلات العمل في المشروعات الجاري تنفيذها.

وأشاد المحافظ بدور أعضاء المجموعة البرلمانية في دعم جهود التنمية والتنسيق لخدمة المواطنين ، لافتاً إلى أن التعاون المشترك بين الجهاز التنفيذي والنواب يهدف إلى تلبية احتياجات المواطنين ونقل نبض الشارع.

وأكد مجاور ، أن الدولة تعمل على تنمية وتعمير سيناء من خلال تنفيذ عدد من المشروعات الكبري من بينها خط السكة الحديد ، ميناء العريش البحري، المناطق اللوجستية، مطار العريش الجوي ، التجمعات التنموية الحضارية.

وقد حضر جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اللواء عاصم سعدون نائب المحافظ ، الدكتور إيهاب حسن سكرتير عام المحافظة ، رؤوساء مجالس المدن ، ورؤساء الإدارات المركزية ومديري المديرات ، بجانب أعضاء المجموعة البرلمانية .