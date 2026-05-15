أخبار الوادي الجديد| متابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية.. واحتفالية لصندوق تطوير التعليم

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات على مدار اليوم كان من أهمها: نائب محافظ الوادي الجديد يعقد اجتماعًا لمتابعة إجراءات تقنين أوضاع المنشآت التجارية والصناعية.

عقد محمد كجك نائب محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع رؤساء المراكز والقيادات التنفيذية المعنية، لمتابعة جهود رصد المنشآت غير المرخصة ودمجها بالاقتصاد الرسمي، تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وفي إطار خطة الدولة لإحكام الرقابة على الأنشطة التجارية والخدمية والصناعية.

وأكد نائب المحافظ، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف أعمال الحصر والمتابعة الميدانية للمنشآت غير المرخصة خاصة العاملة في مجالات إنتاج وتجهيز وتصنيع المواد الغذائية والأدوية والمنتجات التي قد تمثل خطورة على صحة المواطنين، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

بحضور رئيس مجلس الوزراء

محافظ الوادي الجديد تشهد احتفالية صندوق تطوير التعليم لإطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية وإطلاق "مرصد سوق العمل الدولي"

شاركت السيدة حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح اليوم، بالاحتفالية الكبرى التي نظمها صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإنابة عن فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتحت رعاية سيادته، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، ولفيف من السادة المحافظين والسفراء؛ وذلك في إطار تأهيل الشباب بالمهارات الرقمية والعمل الحر، والتي تم خلالها تسليم 2000 رخصة دولية معتمدة للطلاب والخريجين في مجالات التكنولوجيا، واللغات الأجنبية، والعمل الحر، وذلك ضمن مبادرات "صيف رقمي"، "شتاء رقمي" لطلاب المدارس بالتربية والتعليم، و"كن مستعدًا" لطلاب الجامعات بالتعليم العالي، إلى جانب تكريم أفضل عشر أكاديميات على مستوى الجمهورية.

وخلال فعاليات الاحتفالية، تم الإعلان عن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" اليوم، بالتعاون مع شركة "سيسكو" العالمية، كما تم إطلاق "مرصد سوق العمل الدولي"، ثم تم عرض فيلم تسجيلي عن مبادرة المليون رخصة وأهدافها وأبرز نتائجها.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الدولة المصرية تؤمن بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ من الإنسان المصري، مشيرًا إلى أن احتفالنا اليوم لا يقتصر على تسليم رخص دولية فقط، بل يعكس توجهًا استراتيجيًا واضحًا لبناء جيل قادر على المنافسة في سوق العمل العالمية وصناعة مستقبله بنفسه.

وأضاف أن معايير التنمية الحديثة أصبحت ترتبط بقدرة الدول على إعداد كوادر بشرية تمتلك المهارات الرقمية واللغات الأجنبية ومهارات العمل الحر وريادة الأعمال، مؤكدًا أن هذه المجالات أصبحت تمثل بوابة حقيقية لخلق فرص العمل داخل مصر وخارجها، خاصة في ظل التوسع العالمي في نماذج العمل عن بُعد وتصدير الخدمات.

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تعمل وفق مفهوم "مثلث المهارات"، الذي يشمل المهارات الرقمية المتقدمة، واللغات الأجنبية، ومهارات العمل الحر وفق المعايير الدولية، باعتباره مفتاح التمكين الحقيقي للشباب المصري.

وفي الوقت نفسه، أكد رئيس مجلس الوزراء أن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" اليوم، بالتعاون مع شركة سيسكو العالمية، والتي تأتي بتوجيهات من فخامة الرئيس يأتي بهدف تأهيل مليون شاب وفتاة مصريين للحصول على شهادات معتمدة دوليًا في مختلف المجالات التقنية والمهنية، بما يعزز قدرتهم التنافسية في سوق العمل العالمية.

وأضاف: كما أن إطلاق "مرصد سوق العمل الدولي"، يأتي باعتباره أحد المشروعات الاستراتيجية لصندوق تطوير التعليم، والذي يهدف إلى رصد وتحليل اتجاهات سوق العمل العالمية وربطها بمسارات التعليم والتدريب في مصر، بما يساعد على توجيه الشباب نحو التخصصات والمهارات الأكثر طلبًا عالميًا.

من جانبه، أكد السيد/ محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة حرصت على توسيع قاعدة الاستفادة من برامج التأهيل الرقمي من خلال إنشاء وتفعيل شبكة أكاديميات "سيسكو" في جميع محافظات الجمهورية، بالتنسيق الكامل مع قطاع التطوير التكنولوجي بالوزارة، مشيرًا إلى أن البرامج التدريبية يتم تنفيذها بالكامل من خلال مدربي الوزارة، بما يعكس نجاح نموذج وطني مستدام لبناء المهارات الرقمية.

وأضاف أن الوزارة لا تركز فقط على المهارات التقنية، بل تعمل أيضًا على تنمية مهارات ريادة الأعمال والعمل الحر لدى الطلاب، موضحًا أن صندوق تطوير التعليم أعد مقرر "خطوة" لنشر ثقافة ريادة الأعمال والعمل الحر، تمهيدًا لإتاحته عبر منصات الوزارة ليستفيد منه قطاع أكبر من الطلاب.



بدورها، قالت الدكتورة رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، إن ما يشهده العالم اليوم من تغيرات متسارعة في سوق العمل يتطلب إعداد وتأهيل الشباب بمهارات عالمية حقيقية، مؤكدة أن الصندوق لا يقدم تدريبًا تقليديًا، بل يوفر رخصًا دولية معتمدة تؤهل الشباب للمنافسة في سوق العمل الدولية.

وأشارت الدكتورة رشا شرف إلى وجود نماذج ناجحة من الشباب المصري الذين تمكنوا بعد حصولهم على هذه التدريبات من العمل عبر منصات العمل الحر العالمية وتحقيق عوائد مالية متميزة، موضحة أن أحد المتدربين استطاع تحقيق دخل وصل إلى 5 آلاف دولار خلال فترة قصيرة بفضل امتلاكه المهارة المناسبة.

وأكدت أن البرامج التي ينفذها الصندوق تستهدف مختلف الفئات العمرية من سن 14 إلى 40 عامًا، من خلال مبادرات "صيف رقمي"، و"شتاء رقمي"، و"كن مستعدًا"، بالتعاون مع وزارتي التربية والتعليم والتعليم الفني، والتعليم العالي؛ بهدف إعداد الشباب لمتطلبات الاقتصاد الرقمي ووظائف المستقبل.

كما أشادت الأمين العام بنسبة مشاركة الفتيات في البرامج التدريبية، والتي بلغت 52%، وهي نسبة تفوق المتوسط العالمي بصورة كبيرة، مؤكدًة أن المرأة المصرية أثبتت قدرتها على التميز والمنافسة في مجالات التكنولوجيا والعمل الرقمي، إلى جانب مشاركة فعالة ومتميزة من ذوي الهمم.

وفي الوقت ذاته، أشارت الدكتورة رشا شرف إلى أن مشاركة الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (جي اي زد) من خلال مشروع الدعم الفني لمبادرة التعليم الفني الشامل مع مصر - المرحلة الثانية TCTI II) ) في إطار دعم مبادرة "شتاء رقمي" عبر رعاية 300 شهادة معتمدة من شركة سيسكو لطلاب التعليم الفني، يأتي انطلاقًا من أهمية تمكين الطلاب من فرص التعلم الرقمي والتطوير المهني، بما يعزز مهاراتهم التقنية وجاهزيتهم لسوق العمل المحلية والدولية، وأوضحت أن مشروع TCTI II ينفذ نيابةً عن الحكومة الألمانية وبتمويل مشترك من الاتحاد الأوروبي تحت مظلة برنامج EU4YES، وذلك لدعم جهود وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في تطوير منظومة التعليم الفني.

وخلال الاحتفالية، أكدت السيدة/ "آن سكاو"، نائب رئيس وفد الاتحاد الأوروبي لدى مصر، حرص الاتحاد الأوروبي على دعم جهود الدولة المصرية في مجال بناء القدرات الرقمية وتأهيل الشباب لسوق العمل الحديث، مشيرة إلى أن الاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع الجانب الألماني، أسهم في دعم 300 رخصة دولية ضمن البرامج التدريبية التي ينفذها صندوق تطوير التعليم.

وأوضحت أن هذا التعاون يأتي في إطار الشراكة المستمرة مع مصر لدعم التعليم الفني والتدريب الرقمي وتمكين الشباب من اكتساب المهارات المطلوبة عالميًا، مؤكدة أن الاستثمار في الشباب يمثل حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز فرص التوظيف والابتكار.

كما أكد السيد/ "كريس ريفز"، نائب رئيس شركة سيسكو العالمية للأثر الرقمي، اعتزاز الشركة بالشراكة الاستراتيجية مع صندوق تطوير التعليم والحكومة المصرية، مشيرًا إلى أن الشركة تؤمن بأن بناء المهارات الرقمية يمثل أحد أهم محاور التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العالم.

وأوضح أن إطلاق "مبادرة المليون رخصة دولية" يعكس التزامًا مشتركًا بتأهيل الشباب المصري بالمهارات التقنية المتقدمة التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل العالمية، مؤكدًا أن "سيسكو" مستمرة في دعم برامج التدريب والشهادات الدولية وتوسيع نطاق الوصول إلى فرص التعلم الرقمي في مختلف المحافظات المصرية.

وفي ختام الاحتفالية، أكد المشاركون أن الدولة المصرية مستمرة في تنفيذ رؤيتها لبناء اقتصاد قائم على المعرفة والتحول الرقمي، وتمكين الشباب باعتبارهم الركيزة الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة في بناء الجمهورية الجديدة.

وقام رئيس مجلس الوزراء بتكريم عدد من الشركاء المتميزين في هذا المجال، وكذا تكريم مجموعة من الأكاديميات ومؤسسات التعليم العالي المتميزة، وعدد من مديريات التربية والتعليم المتميزة بالمحافظات، كما تم تكريم عدد من الطلاب المتميزين من ذوي الهمم من محافظة المنيا الذين حصلوا على الرخص الدولية.

أوقاف الوادي الجديد تجهز 23 ساحة و324 مسجدًا لصلاة عيد الأضحى



أعلنت مديرية الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس، الانتهاء من تجهيز 23 ساحة و324 مسجدًا بمختلف مراكز المحافظة، لاستقبال المصلين في صلاة العيد، ضمن استعداداتها المكثفة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وتوفير الأجواء المناسبة لأداء الشعائر في سهولة ويسر.

توزيع الساحات والمساجد بالمراكز

وقال الشيخ رمضان يوسف، مدير مديرية الأوقاف بالوادي الجديد، إن مركز الخارجة جرى تخصيص 4 ساحات و137 مسجدًا به، فيما خُصصت 8 ساحات و119 مسجدًا بمركز الداخلة، و4 ساحات و26 مسجدًا بمركز بلاط، إلى جانب ساحة واحدة و26 مسجدًا بمركز باريس، و6 ساحات و16 مسجدًا بمركز الفرافرة.

وأكد مدير مديرية الأوقاف، أن الاستعدادات شملت تجهيز المساجد والساحات، وتكليف الأئمة والخطباء المعتمدين لأداء صلاة العيد، مع تخصيص إمام أساسي وآخر احتياطي بكل ساحة ومسجد، تحسبًا لأي ظروف طارئة، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الأوقاف بشأن حسن تنظيم شعائر عيد الأضحى.

وأضاف أن مديرية الأوقاف رفعت درجة الاستعداد بجميع الإدارات الفرعية، مع متابعة أعمال النظافة والتعقيم وتهيئة أماكن الصلاة، بما يضمن استيعاب أكبر عدد من المصلين، وخروج صلاة العيد في أجواء إيمانية وروحانية تليق بالمناسبة.

وأشار الشيخ رمضان يوسف إلى التنسيق الكامل مع الجهات التنفيذية والأمنية، لتوفير الراحة للمواطنين وتنظيم حركة دخول وخروج المصلين، مع التشديد على فتح المساجد والساحات قبل موعد صلاة العيد بوقت كافٍ، وتواجد قيادات الإدارات الفرعية للمتابعة الميدانية المستمرة.

ودعا مدير مديرية الأوقاف أهالي الوادي الجديد إلى الالتزام بالتعليمات التنظيمية، والحفاظ على قدسية المساجد والساحات، بما يسهم في أداء صلاة العيد بسهولة ويسر، موجهًا التهنئة لأبناء المحافظة بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك.