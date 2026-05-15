الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
Dai Dai.. شاكيرا وبيرنا بوي يطلقان النشيد الرسمي لكأس العالم 2026

نوال السيد

أطلقت النجمة الكولومبية شاكيرا وأيقونة موسيقى الأفروبيتس بيرنا بوي، الأغنية الرسمية لبطولة كأس العالم 2026، والتي تحمل عنوان “Dai Dai”، في تعاون موسيقي يجمع بين الإيقاعات اللاتينية والأفريقية في عمل عالمي متعدد اللغات يعكس روح البطولة.

تعاون موسيقي عالمي يجمع ثقافات متعددة

تأتي أغنية “Dai Dai” كمزيج موسيقي يجمع بين أسلوب شاكيرا اللاتيني الشهير وإيقاعات الأفروبيتس التي يتميز بها بيرنا بوي، ما نتج عنه عمل غنائي يوصف بأنه عالمي الطابع وموجه لجمهور كرة القدم حول العالم.

وتتضمن الأغنية إشارات مباشرة لعدد من الدول المشاركة في كأس العالم، حيث تغني شاكيرا أسماء مثل البرازيل، الأوروجواي، الأرجنتين، كولومبيا، المكسيك، اليابان، كوريا الجنوبية، وهولندا، في إشارة إلى التنوع الكبير في البطولة.

كما يتبادل الفنانان الغناء في مقاطع منفصلة قبل أن يلتقيا في أداء ثنائي متناغم يعكس فكرة الوحدة والتنافس في آن واحد، وهي الروح الأساسية للبطولة العالمية.

ارتباط الأغنية بفعاليات كأس العالم 2026

يأتي إطلاق الأغنية بالتزامن مع التحضيرات المكثفة لبطولة كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو.

كما يأتي هذا العمل بعد الإعلان عن مشاركة شاكيرا إلى جانب مادونا وفرقة BTS الكورية في تقديم أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم، المقرر إقامته في 19 يوليو على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، في حدث غير مسبوق تنظمه فيفا بالتعاون مع كولدبلاي.

وتعد شاكيرا من أبرز الفنانين المرتبطين تاريخيًا بموسيقى كأس العالم، حيث حققت أغنيتها الشهيرة “Waka Waka (This Time for Africa)” نجاحًا عالميًا كبيرًا خلال مونديال 2010 في جنوب أفريقيا، وأصبحت واحدة من أشهر الأغاني الرياضية في التاريخ.

كما يشير مراقبون إلى أن فيفا باتت تعتمد بشكل متزايد على التعاون مع نجوم عالميين لإطلاق أغانٍ رسمية أو شبه رسمية للبطولة، في محاولة لزيادة الانتشار العالمي للحدث ودمج الثقافات الموسيقية المختلفة.

