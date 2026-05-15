غدا.. فصل الكهرباء عن قرية العلامية وتوابعها بكفر الشيخ

أعلن قطاع الكهرباء بكفر الشيخ، فصل التيار عن مغذي محولات كهرباء بيلا الجديدة، غداً السبت الموافق 16 مايو الجاري اعتباراً من الساعة 8 صباحاً حتى الساعة 1 ظهراً، وذلك لإجراء صيانة على المغذي.

وأوضح قطاع الكهرباء، في بيان اليوم الجمعة، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هي قرية العلامية وتوابعها بدائرة مركز بيلا، وذلك بهدف رفع كفاءة الخدمة الكهربائية.

ويتقدم قطاع الكهرباء، بالاعتذار للمواطنين عن فصل التيار لإجراء الصيانة المطلوبة بهدف رفع كفاءة الخدمة، مناشداً المواطنين والجهات الحكومية والمنشآت الخدمية المتأثرة بفصل الخدمة اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير احتياجاتهم الأساسية التي تعتمد على الكهرباء خلال فترة الانقطاع المذكورة.