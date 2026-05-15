رئيس مركز أبنوب: تحسين حالة الطرق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات

أكد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، استمرار تنفيذ حملات تسوية وتمهيد الطرق والشوارع الرئيسية بمختلف مراكز وقرى المحافظة، في إطار جهود الدولة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة التنقل، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتحقيقًا لأهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030.

وشدد محافظ أسيوط على أهمية التنسيق الكامل بين الأجهزة التنفيذية والقطاعات الخدمية لتطوير الخدمات الأساسية بالقرى والنجوع، لافتًا إلى أن المحافظة لا تدخر جهدًا في تقديم الدعم اللازم وتذليل العقبات أمام تنفيذ الأعمال التي تمس احتياجات المواطنين اليومية، بما يسهم في رفع مستوى رضاهم وتحسين جودة الحياة.

وأوضح المحافظ أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، برئاسة مصطفى علي، رئيس المركز، كثفت جهودها في أعمال النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع ونقلها إلى الأماكن المخصصة بعيدًا عن الكتل السكنية، حفاظًا على الصحة العامة والبيئة.

وأضاف أن الوحدة المحلية نفذت كذلك أعمال تسوية وتمهيد الطريق الرابط بين قرية العكلي وقرية المعابدة، تحت إشراف زين عباس، رئيس الوحدة المحلية لقرية المعابدة، وبمشاركة فرق النظافة ومعدات الحملة الميكانيكية التابعة للمركز، بهدف تحسين حالة الطريق وتسهيل حركة المواطنين والمركبات.

وأشار اللواء محمد علوان إلى أن حملات النظافة ورفع كفاءة الطرق مستمرة بشكل يومي في مختلف المراكز والأحياء، وفقًا للإمكانات المتاحة، مؤكدًا أن المحافظة تواصل جهودها لتطوير منظومة النظافة وتحسين المظهر الحضاري للمحافظة بالشكل الذي يليق بأبنائها.