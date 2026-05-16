كابوس يهدد ربع مليون شخص.. عمال سكة حديد لونج آيلاند في نيويورك يبدأون إضراب عن العمل

أعلن مسؤولون نقابيون، فجر السبت، عن إضراب عمال سكة حديد لونج آيلاند في نيويورك، مما أدى إلى شلّ حركة أكثر أنظمة السكك الحديدية ازدحامًا في أمريكا الشمالية.

إضراب في نيويورك

سيُجبر الإضراب نحو 250 ألف شخص يستخدمون نظام النقل يوميًا خلال أيام الأسبوع على البحث عن طرق بديلة للوصول إلى مدينة نيويورك من ضواحي لونج آيلاند، أو العمل من المنزل وهذا يعني ازدحامًا مروريًا خانقًا على الطرق السريعة، ورحلات عمل أطول.

وأعلنت النقابات العمالية، التي تُمثل نحو نصف عمال النظام، عن الإضراب بعد انتهاء المفاوضات مع هيئة النقل الحضري يوم الجمعة دون التوصل إلى عقد جديد، بحسب ما أفادت به وكالة أسوشيتد برس الإخبارية الأمريكية.

ولم يكن مسموحًا للنقابات الخمس، التي تُمثل نحو نصف عمال النظام البالغ عددهم 7000 عامل، بمن فيهم مهندسو القاطرات والفنيون وعمال الإشارات، قانونًا بالإضراب حتى الساعة 12:01 صباحًا من يوم السبت.

وقال كيفن سيكستون، نائب الرئيس الوطني لاتحاد مهندسي القاطرات وعمال القطارات، إنه لم يتم تحديد موعد لجولة جديدة من المفاوضات.

وأضاف سيكستون: "نحن بعيدون كل البعد عن التوصل إلى اتفاق في هذه المرحلة. ونأسف بشدة لوصولنا إلى هذا الوضع".

قال جانو ليبر، رئيس هيئة النقل الحضري (MTA)، إن الهيئة "لبّت جميع مطالب النقابة فيما يتعلق بالأجور"، وأنه كان من الواضح له أن النقابات كانت تنوي الإضراب منذ البداية.

قد يُصعّب الإضراب على بعض مشجعي الرياضة الوصول إلى مانهاتن لمشاهدة مباريات فريق نيويورك نيكس في الأدوار الإقصائية من دوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين (NBA)، أو لمشاهدة مباراة فريق نيويورك يانكيز ضد فريق نيويورك ميتس في دوري البيسبول هذا الأسبوع.