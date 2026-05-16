إنشاء أول مركز للولادة الطبيعية الآمنة بمستشفى المحمودية المركزي

تفقد الدكتور إسلام عساف، وكيل وزارة الصحة بالبحيرة، مستشفى المحمودية المركزي خلال فترة "النوباتجية" المسائية، لمتابعة سير العمل والوقوف على مستوى الجاهزية الطبية.

وشهدت الجولة تفقد الأقسام الداخلية المختلفة بالمستشفى للتأكد من انتظام العمل ووجود الفرق الطبية والإدارية بمواقعها، والاطمئنان على توافر المستلزمات الطبية وجاهزية الأقسام لاستقبال الحالات الطارئة وتقديم الرعاية اللازمة للمرضى.

وتابع وكيل الوزارة اللمسات والتجهيزات النهائية بقسم النساء والتوليد الجديد، تمهيدًا لتدشين أول "مركز للتميز في الولادة الطبيعية" بالمستشفى. وأوضح الدكتور إسلام عساف أن هذا المركز يستهدف دعم خدمات صحة الأم والطفل، وتقديم رعاية طبية متكاملة وفقًا لأحدث المعايير العالمية، بما يضمن تعزيز ثقافة الولادة الطبيعية الآمنة، وتقليل نسب القيصريات غير المبررة، وتوفير بيئة صحية مثالية للأم والجنين.

وشدد "عساف" خلال جولته على ضرورة الالتزام الصارم بمعايير الجودة، وسلامة المرضى، وتطبيق بروتوكولات مكافحة العدوى، مؤكدًا على رفع كفاءة الأداء داخل الأقسام ودعم جهود التطوير المستمر بما ينعكس إيجابًا على رضا المواطن السكندري والبحراوي.

وحرص وكيل الوزارة على التواصل المباشر مع المرضى داخل الأقسام، واستطلاع آرائهم حول مستوى الرعاية الطبية المقدمة، كما التقى بعدد من الأهالي والمرافقين للاستماع إلى شكواهم ومقترحاتهم، والوقوف على مدى رضاهم عن جودة الخدمة.

رافق وكيل الوزارة خلال الجولة فريق إشرافي رفيع المستوى من مديري الإدارات الفنية بالمديرية، بقيادة الدكتور سعيد عوض، مدير عام الإدارة العامة للطب العلاجي، وبحضور الطاقم الطبي والإداري النوباتجي بالمستشفى.