قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
"الإنتاج الحربي" توقع بروتوكول تعاون لتصنيع أجهزة الهايبر باريك محليًا
مدير جهاز مستقبل مصر: القيادة السياسية حققت إنجازات غير مسبوقة على طريق التنمية والبناء
تراجع 2.3% في الذهب.. عيار 21 يفقد 160 جنيهاً وسط هبوط عالمي
الرئيس السيسي : مشروع الدلتا الجديدة لم يكن يتم إلا بأيدي المصريين وتضافر أجهزة الدولة
مدير جهاز مستقبل مصر: الدلتا الجديدة أحد أكبر مشروعات التوسع الزراعي
برلماني: تطوير القاهرة التاريخية استثمار اقتصادي ضخم يعزز مكانة مصر عالميًا
الرئيس السيسي: مشروع الدلتا الجديدة مدعاة لفخر المصريين والشعب صاحب الإنجاز
مصر تستهدف 70% اكتفاءً ذاتيًا من القمح والحبوب بدعم البحث العلمي ومشروعات التوسع الزراعي
قطر والسعودية تبحثان تعزيز التعاون وتطورات التهدئة بين إيران والولايات المتحدة
5 طلاب خليجيين بجامعة شهيرة بأكتوبر يحررون محضرا باختفاء هواتفهم
تصعيد واسع جنوب لبنان.. غارات متواصلة وعمليات نسف عنيفة في الخيام
بهاء الغنام: مصر حاربت الإرهاب وحققت إنجازات غير مسبوقة في سنوات قليلة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

نيجيريا و ألمانيا توقعان اتفاقية شراكة بقيمة 428 مليون دولار لدعم مجالات الطاقة و التنمية

نيجيريا و ألمانيا توقعان اتفاقية
نيجيريا و ألمانيا توقعان اتفاقية

وقعت نيجيريا وألمانيا، اتفاقية شراكة جديدة للتنمية و الاستثمار بقيمة تقدر بنحو 428 مليون دولار، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والتنمية الصناعية وتمويل القطاع الخاص.

وذكرت وزارة التخطيط والميزانية الاقتصادية النيجيرية، في بيان اليوم /الأحد/، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها في العاصمة النيجيرية (أبوجا)، تتضمن التزاما بقيمة 65 مليون يورو للتعاون المالي والفني، إلى جانب إطار لضمان ائتمانات الصادرات بقيمة 300 مليون يورو، لدعم الاستثمارات طويلة الأجل ومشروعات التجارة في نيجيريا.

وذكرت منصة "بيزنس أفريكا" أن الاتفاقية وقعها عن الجانب النيجيري وزير التخطيط والميزانية الاقتصادية السناتور أبو بكر باجودو، ووزيرة الدولة للتخطيط والميزانية الاقتصادية دوريس أوزوكا-أنيتي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين بالأمانة الدبلوماسية للسفارة الألمانية في أبوجا.

وأوضحت أوزوكا-أنيتي، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تستهدف حشد الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن التعاون التنموي يمثل محفزا رئيسا للاستثمار والابتكار والتمويل المستدام.

من جهتها، أفادت السفيرة الألمانية لدى نيجيريا أنيت جونثر بأن الاتفاق جاء نتاج مناقشات ثنائية مكثفة استمرت لعدة أشهر بمشاركة الوزارات النيجيرية ووكالات التنمية الألمانية وممثلي الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وفي السياق ذاته، أكد نائب المدير العام في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية فيليب كنيل، أن بلاده ترى في نيجيريا شريكا إفريقيا استراتيجيا في مجالات التكامل الإقليمي والتجارة والأمن، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها نيجيريا مؤخرا - وفي مقدمتها تحرير سوق الصرف الأجنبي والتعديلات الضريبية - تسهم بشكل فعال في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع التمويل طويل الأجل.

وأضاف كنيل، أن وفدا ألمانيا عقد اجتماعات مع شركات نيجيرية وألمانية كبرى لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي، مؤكدا دعم برلين لمبادرة الطاقة الرئاسية في نيجيريا بالتعاون مع شركة "سيمنس" لتوسيع قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى 25 جيجاوات.

يُذكر أن البرامج المشتركة بين نيجيريا وألمانيا أسفرت حتى الآن عن دعم أكثر من 16 ألف شركة صغيرة وتحقيق نمو في دخلها، فضلا عن استفادة نحو 600 ألف أسرة من صغار المزارعين من برامج التدريب الزراعي.

نيجيريا وألمانيا اتفاقية شراكة الطاقة والزراعة والتنمية الصناعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

«الماتش» ينفرد : الزمالك يشارك في بطولة أفريقيا الموسم المقبل بأمر «الكاف»

الفنان وائل عبد العزيز

نقل الفنان وائل عبدالعزيز للعناية المركزة بعد خسارة الزمالك لكأس الكونفدرالية | تفاصيل

سعر الذهب في مصر

بعد تراجعه عالميًا .. سعر الذهب في مصر الآن

موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك

العيد امتى.. دار الإفتاء تحدد موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى المبارك وبداية ذي الحجة

خالد الغندور

رد فعل مثير من خالد الغندور بعد خسارة الزمالك لقب الكونفدرالية

موعد عيد الاضحى وقفة عرفات

عيد الأضحى الأربعاء ولا الخميس.. «السعودية» تحسم الجدل بإعلان رؤية ذي الحجة

بايرن ميونخ

«بايرن ميونخ العربي» يُثير الجدل بمنشور ساخر بعد خسارة الزمالك للكونفدرالية

الزمالك

هل سيظل يوم 16 مايو شؤمًا على الزمالك؟.. رد مُفاجئ من محمد كمونة

ترشيحاتنا

جامعة بني سويف

مشروعات تطبيقية متميزة لطلاب المساحة والمعلومات الجغرافية بـ آداب بني سويف

سكرتير عام بني سويف

بني سويف.. السكرتير العام يتابع أعمال الموجة 29 لإزالة التعديات

انطلاق فعاليات أندية السكان من قرية مسرع لنشر الوعي بالقضايا المجتمعية

انطلاق فعاليات أندية السكان من قرية مسرع بأسيوط لنشر الوعي بالقضايا المجتمعية

بالصور

إزالة حالات تعدي بالبناء المخالف على املاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

ستتفاجأ.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟
ستتفاجئ..ماذا يحدث لجسمك عند تناول شحم "اللية" الخروف؟

مي الغيطي تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود
مى الغيطى تثير الجدل بفستان جرئ من هوليوود

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته
فى عيد زواجهما الـ 17.. صور تجمع محمد علاء وزوجته

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وليالٍ عشر

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: الصداقة بين الرجل والمرأة مساحة ناضجة أم باب لمشاعر مؤجلة ؟

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: براءات الاختراع ... العملة الصعبة في سباق "رؤية مصر 2030"

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: خاص جدا

المزيد