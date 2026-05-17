نيجيريا و ألمانيا توقعان اتفاقية شراكة بقيمة 428 مليون دولار لدعم مجالات الطاقة و التنمية

وقعت نيجيريا وألمانيا، اتفاقية شراكة جديدة للتنمية و الاستثمار بقيمة تقدر بنحو 428 مليون دولار، تهدف إلى توسيع نطاق التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات الطاقة والزراعة والتنمية الصناعية وتمويل القطاع الخاص.

وذكرت وزارة التخطيط والميزانية الاقتصادية النيجيرية، في بيان اليوم /الأحد/، أن الاتفاقية التي جرى توقيعها في العاصمة النيجيرية (أبوجا)، تتضمن التزاما بقيمة 65 مليون يورو للتعاون المالي والفني، إلى جانب إطار لضمان ائتمانات الصادرات بقيمة 300 مليون يورو، لدعم الاستثمارات طويلة الأجل ومشروعات التجارة في نيجيريا.

وذكرت منصة "بيزنس أفريكا" أن الاتفاقية وقعها عن الجانب النيجيري وزير التخطيط والميزانية الاقتصادية السناتور أبو بكر باجودو، ووزيرة الدولة للتخطيط والميزانية الاقتصادية دوريس أوزوكا-أنيتي، وبحضور عدد من كبار المسؤولين بالأمانة الدبلوماسية للسفارة الألمانية في أبوجا.

وأوضحت أوزوكا-أنيتي، خلال مراسم التوقيع، أن هذه الشراكة تستهدف حشد الاستثمارات وتوفير التمويل المستدام، بالتزامن مع الإصلاحات الاقتصادية التي تشهدها البلاد، مؤكدة أن التعاون التنموي يمثل محفزا رئيسا للاستثمار والابتكار والتمويل المستدام.

من جهتها، أفادت السفيرة الألمانية لدى نيجيريا أنيت جونثر بأن الاتفاق جاء نتاج مناقشات ثنائية مكثفة استمرت لعدة أشهر بمشاركة الوزارات النيجيرية ووكالات التنمية الألمانية وممثلي الاتحاد الأوروبي، لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة.

وفي السياق ذاته، أكد نائب المدير العام في الوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الاقتصادي و التنمية فيليب كنيل، أن بلاده ترى في نيجيريا شريكا إفريقيا استراتيجيا في مجالات التكامل الإقليمي والتجارة والأمن، مشيراً إلى أن الإصلاحات التي اتخذتها نيجيريا مؤخرا - وفي مقدمتها تحرير سوق الصرف الأجنبي والتعديلات الضريبية - تسهم بشكل فعال في تعزيز ثقة المستثمرين وتشجيع التمويل طويل الأجل.

وأضاف كنيل، أن وفدا ألمانيا عقد اجتماعات مع شركات نيجيرية وألمانية كبرى لبحث الفرص الاستثمارية في قطاعات الطاقة والصناعة والزراعة والاقتصاد الرقمي، مؤكدا دعم برلين لمبادرة الطاقة الرئاسية في نيجيريا بالتعاون مع شركة "سيمنس" لتوسيع قدرة شبكة الكهرباء في البلاد إلى 25 جيجاوات.

يُذكر أن البرامج المشتركة بين نيجيريا وألمانيا أسفرت حتى الآن عن دعم أكثر من 16 ألف شركة صغيرة وتحقيق نمو في دخلها، فضلا عن استفادة نحو 600 ألف أسرة من صغار المزارعين من برامج التدريب الزراعي.