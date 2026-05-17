إصابة 3 أشخاص فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة

تعرض 3 أشخاص لإصابات متفرقة بالجسم نتيجة وقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل على الطريق الصحراوى الغربى أسوان - القاهرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور، دفعت هيئة الإسعاف بـ 5 سيارات إلى موقع الحادث، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى الصداقة التخصصى بمدينة أسوان لتلقى الرعاية الطبية اللازمة، فيما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، ورفع آثار الحادث لتسيير الحركة المرورية.