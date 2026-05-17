جنايات الإسكندرية: السجن 13 سنة لمتهم بالسرقة والتعدي على صغيرة

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية بمعاقبة المتهم "م. ص"، بالسجن المشدد 10 سنوات والسجن 3 سنوات، لاتهامه بتهمتي التعدي على صغيرة وسرقة مصوغاتها الذهبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولي، رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق محمد هريدي، وسكرتير المحكمة محمد البغدادي.

بداية القضية

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 19037 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بورود بلاغ بقيام المتهم بالتعدي على طفلة وسرقتها بدائرة القسم.

تفاصيل القضية

تبين من التحقيقات أن والد الطفلة المجني عليها "س. م"، 8 سنوات، تلقى اتصالا من زوجته بقيام المتهم "م. ص"، عاطل، جارهم بالعقار، بسرقة ابنته بسلم العقار محل سكنهم، وذلك عقب قيام الطفلة المجني عليها بالتحصل على مبلغ مالي لشراء حلوى.

وعند نزولها لشراء تلك الحلوى وعودتها للمنزل، شعرت بتواجد المتهم خلفها، فاستمرت في الصعود إلى وحدتها، فاستوقفها المتهم على درج السلم فأخذت تبكي خوفا من أفعال المتهم، فهددها بالقتل، وسرق من أذنيها قرطين من الذهب، عنوة عن التعدي عليها.

وعقب عودتها للمنزل أبغلت أسرتها، فقرروا تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية لمحاكمته.