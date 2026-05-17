صيدلة دمنهور تنظم يوما علميا لمناقشة 12 ورقة بحثية و12 ملصقا علميا

في أجواء علمية جمعت بين الابتكار والتطبيق العملي، شهدت كلية الصيدلة بجامعة دمنهور يومًا مميزًا لمناقشة 12 ورقة بحثية و12 ملصقًا علميًا لطلاب الفرقة الخامسة ببرنامج فارم دي، في فعالية تعكس التزام الكلية بتطوير مهارات البحث العلمي وربط المعرفة الأكاديمية بأحدث مستجدات الذكاء الاصطناعي والتوعية الصحية.

عُقدت الفعالية تحت رعاية الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور ماجد شعلة، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، وإشراف الدكتورة رانيا أبو زهرة، عميد الكلية، والدكتورة خلود بركة، وكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، وقسم الصيدلة الإكلينيكية والممارسة الصيدلية، وذلك في بهو الكلية كجزء من الأنشطة العملية لمادة _Clinical Research and Pharmacovigilance.

من جانبه، أكد الدكتور ماجد شعلة أن تنظيم هذه الفعالية يعكس حرص الجامعة على دعم البحث العلمي وربط الطلاب بالتطبيقات الحديثة في مجالي الذكاء الاصطناعي والتوعية الصحية، موضحا أن هذه الفعاليات تسهم في تنمية مهارات التفكير النقدي والابتكار لدى الطلاب، وتؤهلهم ليكونوا باحثين وممارسين قادرين على المساهمة بفاعلية في تطوير المنظومة الصحية، مشيرًا إلى أن الجامعة مستمرة في توفير بيئة محفزة للإبداع العلمي والأنشطة الطلابية المتميزة.

وفي السياق ذاته، أعربت الدكتورة رانيا أبو زهرة عن فخرها بالمستوى العلمي المتميز الذي قدمه طلاب الفرقة الخامسة خلال مناقشة أبحاثهم وملصقاتهم العلمية، مشيدة بجهودهم الحثيثة تحت مظلة إشراف أكاديمي متميز لكل من الدكتورة أميرة قاسم، والدكتورة نهى البسيوني.

وأكدت "أبو زهرة" أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير مهارات البحث العلمي لدى الطلاب، وتحرص على تنظيم فعاليات تدمج بين المعرفة الأكاديمية والتطبيق العملي، بما يتماشى مع رؤية الجامعة في إعداد خريج متميز قادر على المنافسة محليًا ودوليًا.

هذا وقد جرى تحكيم وتقييم الأبحاث بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ضمت كلًا من الدكتورة رانيا أبو زهرة، والدكتورة خلود بركة، والدكتور ماجد وصفي، والدكتور أحمد صلاح، والدكتور سمير المرشدي، والدكتورة نهال النويهي، والدكتورة إيمان بدر، والدكتورة فاطمة علي.

واختتمت الفعالية بتأكيد القائمين عليها على أهمية استمرار مثل هذه الأنشطة العلمية التي تصقل مهارات الطلاب البحثية، وترسخ لديهم ثقافة الابتكار والتفكير العلمي المنهجي، بما يعز دور الكلية في إعداد كوادر صيدلانية مؤهلة لخدمة المجتمع والمنظومة الصحية.