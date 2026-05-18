وزير الخارجية يبحث هاتفياً مع رئيس الوزراء وزير خارجية قطر جهود خفض التصعيد الإقليمي

جرى اتصال هاتفي بين د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، والشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية دولة قطر الشقيقة، أمس الأحد ١٧ مايو الجاري.





تناول الاتصال الجهود المشتركة لخفض التصعيد وأهمية تضافر الجهود العربية والإقليمية والدولية لدعم مسار التهدئة، مشددا على أن الحوار والحلول الدبلوماسية يمثلان السبيل الوحيد لإنهاء الأزمات التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي.



وفي هذا السياق، تطرق الاتصال إلى تطورات مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث اتفق الوزيران على أهمية استئناف هذا المسار التفاوضي لإنهاء الحرب، معربا عن التطلع لتبني كافة الأطراف لمواقف تتسم بالمسؤولية والحكمة، والاعتماد الكامل على الحلول الدبلوماسية لتسوية الخلافات بما يحفظ مقدرات شعوب المنطقة.