محافظ الغربية: إزالة 14 بؤرة قمامة ورفع 437 طن مخلفات خلال حملات مكبرة

تابع اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ الغربية، أعمال الحملات المكبرة لإزالة بؤر تجمعات القمامة التاريخية بعدد من المراكز والمدن والأحياء، والتي شملت مركز ومدينة بسيون، ومركز ومدينة زفتى، وحي أول المحلة، ومركز طنطا، ومركز السنطة، وحي ثان طنطا، ومركز كفر الزيات، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف القضاء على التراكمات القديمة وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والميادين.

تحرك تنفيذي عاجل

وجاء ذلك في إطار جهود محافظة الغربية للارتقاء بمنظومة النظافة العامة وتحسين البيئة.

توجيهات محافظ الغربية

وأسفرت الحملات عن التعامل مع 14 بؤرة لتجمعات القمامة، تضمنت تنفيذ إزالة كلية لـ11 بؤرة بالكامل، إلى جانب إزالة جزئية لـ3 بؤر أخرى، بإجمالي كمية مخلفات بلغت 437 طنًا، تم رفعها ونقلها بشكل فوري إلى الأماكن المخصصة للتخلص الآمن منها، في إطار التحركات الميدانية المكثفة التي تنفذها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة.

رفع تلال واكوام القمامة

وأكد محافظ الغربية أن المحافظة تواصل الدفع بالمعدات الثقيلة وسيارات النقل وفرق النظافة بشكل يومي بجميع المراكز والمدن، لرفع المخلفات أولًا بأول ومنع عودة التراكمات مرة أخرى، مشددًا على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة والتعامل الفوري مع أي بؤر جديدة حفاظًا على المظهر الحضاري وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن خطة المحافظة تستهدف تحقيق نقلة ملموسة في مستوى النظافة العامة والقضاء نهائيًا على بؤر القمامة التاريخية، بما يسهم في توفير بيئة نظيفة وآمنة وصحية لأهالي الغربية.