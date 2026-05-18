تموين الوادي الجديد يعلن خطة عمل وطوارئ وتوافر السلع واللحوم استعدادا للأضحى

أعلنت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع الإدارات التموينية بالمراكز؛ استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك، مع تنفيذ خطة عمل متكاملة وكذا تكثيف الحملات الرقابية لضمان توافر السلع الأساسية واللحوم والمواد البترولية للمواطنين طوال فترة العيد.

وأكدت وكيل الوزارة، في تصريحات صحفيه أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية، إلى جانب غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية المختلفة، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها على مدار الساعة.

إعداد برامج نوبتجيات للمفتشين والمراقبين خلال إجازة العيد

وأضافت أنه جرى إعداد برامج نوبتجيات للمفتشين والمراقبين خلال إجازة العيد، مع تكثيف المرور على الأسواق والمخابز البلدية للتأكد من انتظام العمل وتوافر السلع ومنع أي ممارسات احتكارية أو محاولات للتلاعب بالأسعار.

وأوضحت وكيل وزارة التموين، أن المديرية حددت نسبًا لعمل المخابز البلدية خلال فترة الإجازة لضمان استمرار إنتاج الخبز البلدي المدعم دون انقطاع، كما تم توفير حصص الدقيق اللازمة بجميع مراكز المحافظة بالتنسيق مع المطاحن والمستودعات.

وفيما يتعلق بتوفير اللحوم، أشارت الدكتورة سلوى مصطفى إلى قيام الشركة المصرية لتجارة الجملة بتوفير كميات كبيرة من السلع الغذائية الأساسية، بالإضافة إلى طرح 8 عجول سودانية، ولحوم مبردة بسعر 350 جنيهًا للكيلو، إلى جانب 4 أطنان من اللحوم الهندي بسعر 260 جنيهًا للكيلو، لتخفيف الأعباء عن المواطنين وتلبية احتياجاتهم خلال العيد.

كما أكدت وكيل تموين الوادي الجديد، توافر المواد البترولية بمحطات الوقود وعدم وجود أي عجز في البنزين أو السولار، مع استمرار المتابعة اليومية للمحطات ومستودعات البوتاجاز لضمان انتظام الخدمة بجميع أنحاء المحافظة.