جامعة قناة السويس تبحث استعدادات الامتحانات وتعزيز التعاون الدولي في مجلس الدراسات العليا

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم (452)، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور السادة وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، وأعضاء المجلس من الخارج.

استهل المجلس أعماله بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، الذي وافته المنية مؤخراً، مثمنين مسيرته العطرة وجهوده المخلصة خلال فترة عمله بالجامعة، مؤكدين أنه كان بحق خير مثال للأخلاق الرفيعة، والالتزام المهني، وحب العمل.

وفي سياق الأنشطة الأكاديمية، استعرض الدكتور محمد سعد زغلول آخر استعدادات كليات الجامعة لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتأمين بيئة امتحانية ملائمة تشمل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.

كما تابع نائب رئيس الجامعة تكليفاته السابقة، مطالباً السادة وكلاء الكليات الحاضرين بسرعة الانتهاء من عملية حصر أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في كافة كليات الجامعة بدقة وعناية تامة،

وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية والبحثية، استعرض المجلس خطة مركز تنمية القدرات بالجامعة، والذي يعكف حالياً على إعداد مصفوفة جديدة من الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ وتستهدف هذه الحزمة التدريبية مجالات حيوية واكبة لمتطلبات العصر و سوق العمل أبرزها:

ريادة الأعمال.

الابتكار الممنهج.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم.

ثم استكمل المجلس مناقشة جدول أعماله العام، مطلعاً على طلبات القيد ومنح الدرجات العلمية والموضوعات البحثية المدرجة، بما يضمن استمرارية وتطوير الأداء بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.

كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون الدولي عبر دراسة وتجديد مجموعة من الاتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة، تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة داخل الجامعة.

منها الاتفاقيات الآتية :

• النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة سيثاليا - اليونان)

• النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية)

• النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة الرجانوس بطقشند - أوزبكستان .

• النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة انتجرال لكناو - الهند)

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية، شملت متابعة خطط البعثات الخارجية، والمنح الدراسية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تنظيم ملفات الإعارات والمهمات العلمية، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.