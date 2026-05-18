قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مفتي الجمهورية يستقبل كاهن الكنيسة السريانية في مصر للتهنئة بعيد الأضحى المبارك
المالية تُعلن تبكير صرف مرتبات مايو.. تعرف على المواعيد
ليلة العمر تبدأ بالمودة والرحمة.. حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر
إعلامي: توروب يغادر المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية.. وسيقود الأهلي أمام المصري
وزير التعليم: التكنولوجيا لن تلغي المعلمين.. والتقييم القائم على الحفظ "مش هيعلم الطلاب يفكروا"
إيه اليوم الحلو ده.. أحمد سعد يشعل احتفالية فرحة مصر
السيدة انتصار السيسي: فرحانة فرحة أم لبنتها اللي بتتجوز.. وأنتم جميعًا بناتي
انتشال السائق والسيارة ربع نقل في حادث غرق بترعة المريوطية
مدبولي يترأس اجتماع المحافظين ويوجه برفع الجاهزية الكاملة استعدادًا لعيد الأضحى ومواجهة التعديات
حنان مطاوع خلال احتفالية فرحة مصر: المودة والرحمة أساس كل حكاية حب
كوبا تتهم الولايات المتحدة بتلفيق تقرير يزعم وجود تهديد بطائرات مسيرة
ضربة إسرائيلية.. اغتيال قيادي في حركة الجهاد الإسلامي و ابنته قرب بعلبك اللبنانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

جامعة قناة السويس تبحث استعدادات الامتحانات وتعزيز التعاون الدولي في مجلس الدراسات العليا

خلال اللقاء
خلال اللقاء
الإسماعيلية انجي هيبة

عقد مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة قناة السويس جلسته رقم (452)، برعاية الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة، وبرئاسة الدكتور محمد سعد زغلول نائب رئيس الجامعة لشؤون الدراسات العليا والبحوث، وبحضور السادة وكلاء الكليات ومديري عموم القطاع، وأعضاء المجلس من الخارج.

استهل المجلس أعماله بتقديم واجب العزاء في وفاة المغفور له بإذن الله الأستاذ شريف فاروق، أمين عام الجامعة، الذي وافته المنية مؤخراً،  مثمنين مسيرته العطرة وجهوده المخلصة خلال فترة عمله بالجامعة، مؤكدين أنه كان بحق خير مثال للأخلاق الرفيعة، والالتزام المهني، وحب العمل.

وفي سياق الأنشطة الأكاديمية، استعرض الدكتور محمد سعد زغلول آخر استعدادات كليات الجامعة لبدء امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني؛ حيث شدد نائب رئيس الجامعة على ضرورة توفير كافة سبل الراحة للطلاب، وتأمين بيئة امتحانية ملائمة تشمل التهوية الجيدة والإضاءة المناسبة داخل اللجان، بما يضمن سير الامتحانات في أجواء من الهدوء والانضباط.
كما تابع نائب رئيس الجامعة تكليفاته السابقة، مطالباً السادة وكلاء الكليات الحاضرين بسرعة الانتهاء من عملية حصر أعداد طلاب الماجستير والدكتوراه في كافة كليات الجامعة بدقة وعناية تامة،

وعلى صعيد تنمية الموارد البشرية والبحثية، استعرض المجلس خطة مركز تنمية القدرات بالجامعة، والذي يعكف حالياً على إعداد مصفوفة جديدة من الدورات التدريبية الموجهة لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة؛ وتستهدف هذه الحزمة التدريبية مجالات حيوية واكبة لمتطلبات العصر و سوق العمل أبرزها:
ريادة الأعمال.
الابتكار الممنهج.
تطبيقات الذكاء الاصطناعي في البحث العلمي والتعليم.

ثم استكمل المجلس مناقشة جدول أعماله العام، مطلعاً على طلبات القيد ومنح الدرجات العلمية والموضوعات البحثية المدرجة، بما يضمن استمرارية وتطوير الأداء بقطاع الدراسات العليا والبحوث بالجامعة.
كما استعرض المجلس سبل تعزيز التعاون الدولي عبر دراسة وتجديد مجموعة من الاتفاقيات مع جامعات عالمية مرموقة، تهدف إلى تبادل الخبرات الأكاديمية وتطوير المعاهد والمراكز البحثية المتخصصة داخل الجامعة. 
منها الاتفاقيات الآتية : 
• النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة سيثاليا - اليونان) 
•  النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة واشنطن في سانت لويس بالولايات المتحدة الأمريكية)

•  النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة الرجانوس بطقشند - أوزبكستان .

•  النظر في إتفاقية التعاون بين جامعة قناة السويس) و (جامعة انتجرال لكناو - الهند)

وفي ختام الجلسة، ناقش المجلس عدداً من الموضوعات المتعلقة بالإدارة العامة للعلاقات الثقافية، شملت متابعة خطط البعثات الخارجية، والمنح الدراسية المقدمة لأعضاء هيئة التدريس، بالإضافة إلى تنظيم ملفات الإعارات والمهمات العلمية، بما يضمن استمرارية الارتقاء بالتصنيف الدولي للجامعة.

جامعة القناة جامعة قناة السويس اخبار جامعة قناة السويس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضحايا حريق الكوم الأحمر

تكييف دمر البيت.. شهود عيان يروون كواليس حريق الكوم الأحمر ومصرع 3 أشخاص

الدواجن والبيض

مفاجأة في سعر البانيه.. أسعار الدواجن والبيض اليوم بالأسواق

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

ترشيحاتنا

حزب الله، الاثنين، إطلاقه طائرة مسيرة على هدف عسكري

حزب الله يطلق طائرة مسيرة على هدف عسكري في شمال إسرائيل

أرشيفية

الاتحاد الأوروبي يشطب وزارتي الداخلية والدفاع السوريتين من قوائم العقوبات

إدارة ترامب تبحث تداعيات فائض الإنتاج الصناعي الصيني على التجارة الأمريكية

إدارة ترامب تبحث تداعيات فائض الإنتاج الصناعي الصيني على التجارة الأمريكية

بالصور

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

طريقة عمل البصارة على أصولها

طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها
طريقة عمل البصارة على أصولها

سبب خفي .. جمال شعبان يفجر مفاجأة عن الضغط المنخفض

جمال شعبان
جمال شعبان
جمال شعبان

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد