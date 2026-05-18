هدوء وانضباط داخل اللجان.. تعليم جنوب سيناء تتابع الامتحانات وتدعم الطلاب بالنماذج الاسترشادية

شددت الدكتورة وفاء رضا، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة جنوب سيناء، على ضرورة توفير أقصى درجات الهدوء والراحة داخل اللجان، مع منع دخول الهواتف المحمولة نهائيًا، حفاظًا على نزاهة العملية الامتحانية وتحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.



جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي أجرتها صباح اليوم الإثنين 18 مايو الجاري بلجان مدرسة المجمع التعليمي بمدينة طور سيناء، لمتابعة انتظام سير امتحانات النقل بمختلف المراحل .

وأكدت مدير المديرية، خلال جولتها، ضرورة قيام الملاحظين بمراجعة بيانات الطلاب المدونة على أوراق الإجابة بدقة، مع الالتزام الكامل بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات من جانب الطلاب والملاحظين وكافة العاملين داخل اللجان.



وفي حديث ودي مع الطلاب، أكدت استمرار نشر النماذج الاسترشادية للامتحانات حتى آخر مادة، وفقًا للجدول المعلن، بهدف دعم الطلاب ومساعدتهم على التدريب الجيد على شكل الأسئلة.



واختتم تلاميذ الصف الثالث الابتدائي امتحاناتهم اليوم بأداء امتحان مادة اللغة الإنجليزية، فيما أدى طلاب الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي الامتحان في المادة نفسها، بينما أدى طلاب النقل بالمرحلة الإعدادية امتحان مادة الرياضيات.



وفي المرحلة الثانوية، أدى طلاب الصف الأول الثانوي امتحان مادة التاريخ خلال الفترة المسائية، بينما أدى طلاب الصف الثاني الثانوي امتحان اللغة الأجنبية الأولى خلال الفترة الصباحية، وسط متابعة مستمرة من قيادات التعليم بالمحافظة لضمان انتظام سير الامتحانات بجميع الإدارات التعليمية.