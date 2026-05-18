نائب بالشيوخ: حماية حقوق المبدعين ضرورة لدعم القوة الناعمة المصرية

شارك النائب أحمد خالد ممدوح، عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في اجتماع لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب المستشار محمد عمران، لمناقشة الاقتراح برغبة المقدم من النائب ياسر جلال، وكيل اللجنة، بشأن حق الأداء العلني للفنانين والمبدعين المصريين.

وشهد الاجتماع حضور عدد كبير من نجوم الفن والإبداع في مصر، في مقدمتهم محمود حميدة وإلهام شاهين وصابرين وخالد زكي وعمرو سعد وفتحي عبد الوهاب ومنى عبد الغني وحمادة هلال، إلى جانب الفنان أيمن عزب ممثلًا عن مجلس نقابة المهن التمثيلية، والدكتور هشام عزمي رئيس مجلس حماية الملكية الفكرية.

دعم حقوق المبدعين والفنانين

وأكد النائب أن ملف حقوق الأداء العلني للفنانين والمبدعين يمثل أحد الملفات المهمة التي تتطلب تطويرًا يتواكب مع التطورات الحديثة في مجالات الإعلام والفنون والحقوق الرقمية، بما يضمن الحفاظ على حقوق المبدعين ودعم استمرارية الإنتاج الفني والثقافي.

وأوضح أن التشريع الخاص بحقوق الأداء العلني موجود بالفعل، إلا أن المرحلة الحالية تتطلب تفعيلًا أكبر، خاصة فيما يتعلق بالشق الرقمي والمنصات الإلكترونية، في ظل التطورات المتسارعة في طرق عرض وتداول المحتوى الفني، مشيرًا إلى أن الاختلاف القائم حاليًا يدور حول آليات التنفيذ والتطبيق العملي، مع أهمية الوصول إلى صيغ تعاقدية واضحة تحفظ حقوق الفنانين والمبدعين بصورة عادلة ومتوازنة.

وأشار إلى أن الدولة المصرية تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الملكية الفكرية، انطلاقًا من إيمانها بأهمية القوة الناعمة المصرية ودورها التاريخي في تشكيل الوعي والثقافة داخل الوطن العربي، مؤكدًا أن حماية حقوق الفنانين تمثل خطوة أساسية للحفاظ على مكانة مصر الفنية والثقافية.

تعزيز القوة الناعمة المصرية

وأضاف أن المناقشات التي شهدها الاجتماع عكست حرص جميع الأطراف على الوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين حماية حقوق الفنانين والمبدعين ودعم صناعة الفن في مصر، بما يسهم في تعزيز مناخ الإبداع وتشجيع الأجيال الجديدة على الاستمرار في تقديم أعمال فنية متميزة.

وشدد على أهمية استمرار الحوار بين الجهات التشريعية والنقابات الفنية والمتخصصين في مجال الملكية الفكرية، للوصول إلى منظومة متكاملة تحفظ الحقوق الأدبية والمادية للمبدعين وتدعم تطور الصناعة الثقافية والفنية في مصر.