زواج عرفي واحتجاز ثم تصالح.. تفاصيل أزمة مذيعة مع موظف في كرداسة

انتهى خلاف مذيعة مع موظف في منطقة كرداسة بالجيزة بالتصالح بعدما اتهمته باحتجازها والاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات عاطفية بينهما وعلاقة زواج عرفي تطورت إلى مشاجرة قام باحتجازها على اثرها.

وتشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين المذيعة والموظف بدأت منذ فبراير 2025، وتطورت إلى زواج عرفي، قبل أن تقرر المذيعة إنهاء العلاقة في ديسمبر من العام نفسه بسبب تعدد الاعتداءات وسوء سلوك المتهم المستمر تجاهها. بعد الانفصال حاول المتهم العودة إليها، وعرض عليها الزواج الشرعي، لكنه في الوقت ذاته طلب منها مبالغ مالية مقابل الصمت وعدم فضح أمر العلاقة العاطفية السابقة.

وأفادت المذيعة بأنها اتفقت مع المتهم على مقابلة داخل شقته بهدف التفاوض وحل الخلافات، إلا أن اللقاء تحول إلى مشاجرة كلامية عنيفة، قام خلالها المتهم بغلق باب الشقة ومنعها من الخروج، والتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي، ما أدى إلى إصابتها بسحجات في الوجه.

وعقب البلاغ الذي تقدمت به المذيعة، انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بصحة ما جاء في أقوال المجني عليها. وأكدت التحقيقات أن الدافع وراء الحادث هو رفض المذيعة للعودة إلى العلاقة السابقة وامتناعها عن دفع الأموال التي طلبها المتهم مقابل الصمت.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات، وطلبت تحريات مباحث كرداسة حول الواقعة، قبل أن يتم التوصل لاحقًا إلى تسوية وصدور الصلح بين الطرفين.