قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
مسئولون إسرائيليون: تدمير اقتصاد إيران يغيّر مسار المفاوضات
لن يتم التعامل دونه .. الدولة تدعو الأجانب لتقنين أوضاعهم واستخراج كارت الإقامة الذكي
فرحة مصر.. السيدة انتصار السيسي تحتفل بصورة تذكارية مع ألف عريس وعروسة
يسرا: عادل إمام إيقونة فنية لن تتكرر.. خاص
مصر تناشد الأجانب المعفيين من رسوم الإقامة تسجيل بياناتهم والتوجه للجوازات
كارثة داخل إسرائيل.. الأطباء يهربون ومستشفيات الاحتلال على حافة الانهيار
الحكومة تطلب حذف عبارة "مصر تحولت إلى مافيا" من المضبطة.. والمجلس يوافق
مد الدورة 6 شهور.. البرلمان يوافق على تعديل قانون المنظمات النقابية العمالية نهائيا
الإعلان عن قائمة حكام مباراة الأهلي والمصري بالدوري
الخارجية الفلسطينية تدين قرار الاحتلال إقامة منشآت على أنقاض مقر الأونروا بالقدس
الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية
أبو العينين: القاهرة واجهت بكل حسم مخططات استهدفت تفكيك الدولة الليبية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

زواج عرفي واحتجاز ثم تصالح.. تفاصيل أزمة مذيعة مع موظف في كرداسة

أرشيفية
أرشيفية
ندى سويفى

انتهى خلاف مذيعة مع موظف في منطقة كرداسة بالجيزة بالتصالح بعدما اتهمته باحتجازها والاعتداء عليها بالضرب بسبب خلافات عاطفية بينهما وعلاقة زواج عرفي تطورت إلى مشاجرة قام باحتجازها على اثرها. 

وتشير التحقيقات إلى أن العلاقة بين المذيعة والموظف بدأت منذ فبراير 2025، وتطورت إلى زواج عرفي، قبل أن تقرر المذيعة إنهاء العلاقة في ديسمبر من العام نفسه بسبب تعدد الاعتداءات وسوء سلوك المتهم المستمر تجاهها. بعد الانفصال حاول المتهم العودة إليها، وعرض عليها الزواج الشرعي، لكنه في الوقت ذاته طلب منها مبالغ مالية مقابل الصمت وعدم فضح أمر العلاقة العاطفية السابقة.

وأفادت المذيعة بأنها اتفقت مع المتهم على مقابلة داخل شقته بهدف التفاوض وحل الخلافات، إلا أن اللقاء تحول إلى مشاجرة كلامية عنيفة، قام خلالها المتهم بغلق باب الشقة ومنعها من الخروج، والتعدي عليها بالسب والضرب بالأيدي، ما أدى إلى إصابتها بسحجات في الوجه.

وعقب البلاغ الذي تقدمت به المذيعة، انتقلت أجهزة الأمن على الفور إلى محل الواقعة وتمكنت من ضبط المتهم، الذي اعترف بارتكاب الواقعة وأقر بصحة ما جاء في أقوال المجني عليها. وأكدت التحقيقات أن الدافع وراء الحادث هو رفض المذيعة للعودة إلى العلاقة السابقة وامتناعها عن دفع الأموال التي طلبها المتهم مقابل الصمت.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، وأمرت النيابة العامة بعرض المجني عليها على الطب الشرعي لتوثيق الإصابات، وطلبت تحريات مباحث كرداسة حول الواقعة، قبل أن يتم التوصل لاحقًا إلى تسوية وصدور الصلح بين الطرفين. 

كرداسة الجيزة زواج عرفي مشاجرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدواجن

الكيلو نزل 14 جنيها مرة واحدة.. أسعار الفراخ اليوم الإثنين في الأسواق

وزير التربية والتعليم

امتحانات الدور الثاني لأولى و2 ابتدائي آخر أغسطس .. والراسبين "هيعيدوا السنة"

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إجازة ممتدة.. موعد وعدد أيام عطلة عيد الأضحى 2026

إبراهيم سعيد

تواجد إبراهيم سعيد.. ملامح تشكيل إسكاوتنج الأهلي بقيادة بوجلبان

إنقاذ نهرى

أم تلقي نفسها وطفليها في النيل من أعلى كوبري دندرة بقنا

الاهلي

مدرب إيطالي مفاجأة مرشح للأهلي

الذهب

فرصة للشراء …أسعار الذهب اليوم الإثنين تسجل انخفاضاً ملحوظاً

الاهلي

قرار حاسم من إدارة الأهلي بشأن المدير الفني الجديد.. تفاصيل

ترشيحاتنا

قطعيات اللحمة

قبل الشراء.. قطعيات اللحمة وطريقة طهي كل قطعة لعيد الأضحى

الكبدة

طبيبة بيطرية تحسم الجدل حول تناول الكبدة بعد ذبح الأضاحي

الاب وابنته

كانت مثالًا للهدوء والالتزام.. أب يودع ابنته الوحيدة بكلمات تُبكي القلوب: “اللهم إني استودعتها عندك”

بالصور

طريقة عمل شوربة الفول النابت

طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..
طريقة عمل شوربة الفول النابت..

الأكاديمية العسكرية وجامعة عين شمس توقعان بروتوكول تعاون لتطوير وتأهيل الكوادر الطبية

الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس
الأكاديمية العسكرية المصرية توقع بروتوكول تعاون مع إدارة الخدمات الطبية وجامعة عين شمس

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد ولا تحصى لجسمك

كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك
كبدة الخروف ..فوائد لا تعد و لا تحصى لجسمك

فى أجواء مبهجة.. فريق فيلم الليلة الثالثة يلفت الانتباه بمهرجان كان

فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"
فيلم "الليلة الثالثة"

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: الأعمال الفنية الهادفة وروائح الزمن الجميل

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بين العسر واليسر.. إيمان وكفاح يصنعان النجاح

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: النساء اللاتي يهاجمن النساء... الغيرة أم عقد النقص؟

المزيد