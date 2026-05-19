قبل عيد الأضحى.. طريقة تنظيف الممبار خطوة بخطوة

يعد الممبار من الأكلات الشعبية الشهيرة في عيد الاضحي ، إلا أن تنظيفه بشكل صحيح يعد الخطوة الأهم لضمان طعمه الجيد والتخلص من أي روائح غير مرغوبة.

ويؤكد خبراء الطهي أن البداية تكون باختيار ممبار طازج ولونه فاتح وذو رائحة مقبولة، ثم غسله جيدًا بالماء الجاري قبل البدء في تنظيفه الداخلي.

وتكمن أهم خطوة في قلب الممبار وتنظيفه من الداخل باستخدام الملح أو الدقيق أو الخل، مع فركه جيدًا لإزالة أي بقايا، ثم شطفه عدة مرات بالماء حتى يصبح نظيفًا تمامًا.

كما ينصح بنقعه في محلول من الماء والخل والليمون لمدة تتراوح بين 20 إلى 30 دقيقة، مما يساعد على تطهيره والتخلص من أي روائح غير مرغوبة، ويمكن أيضًا سلقه سلقًا خفيفًا لبضع دقائق كخطوة إضافية لضمان النظافة.

ويشدد الطهاة على أهمية تكرار الغسيل أكثر من مرة، والتأكد من نظافته الكاملة قبل الحشو أو الطهي، حيث أن أي تقصير في التنظيف قد يؤثر على الطعم النهائي وجودة الطبق.

وفي النهاية، يعتبر الاهتمام بتنظيف الممبار بشكل صحيح هو السر الأساسي لنجاحه على المائدة، خاصة في العزومات والمناسبات.

