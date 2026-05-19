قرض بـ260 ألف جنيه يقود موظفة بالصحة لقفص الاتهام في جنوب سيناء

أجلت محكمة جنايات جنوب سيناء، المنعقدة بمدينة طور سيناء، النطق بالحكم على موظفة بقطاع الصحة، متهمة بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها وتزوير توقيعها للحصول على قرض بنكي بقيمة 260 ألف جنيه دون علمها، إلى جلسة 2 يوليو المقبل، لإتاحة الفرصة أمامها لسداد مستحقات البنك والتصالح مع المجني عليها، أو الفصل النهائي في القضية.

صدر القرار برئاسة المستشار إيهاب محمد عصمت، وعضوية المستشارين محمد علي عبد المجيد، وحامد إبراهيم عبد القادر، وأحمد مختار أبو إسماعيل، وبحضور محمد شريف وكيل النيابة، وسكرتارية محمد عبد الستار وأحمد عبد الباسط.

تعود تفاصيل الواقعة إلى أبريل 2025، عندما اتُّهمت موظفة تعمل فني تمريض بالاستيلاء على البطاقة الشخصية الخاصة بزميلتها في العمل، والتقدم بطلب للحصول على قرض شخصي من بنك القاهرة فرع مدينة دهب، مستخدمة بيانات المجني عليها ومستندات مزورة، من بينها عقود إيجار موثقة تضمنت توقيعات منسوبة زورًا للمجني عليها وآخرين.

وكشفت التحقيقات أن المتهمة تمكنت من الحصول على قرض بقيمة 260 ألف جنيه، إلى جانب استخراج بطاقة مشتريات، دون علم صاحبة البيانات الحقيقية، قبل أن تتوقف عن سداد الأقساط، ما دفع البنك إلى مخاطبة جهة عمل المجني عليها للحجز على راتبها لسداد المديونية.

كانت المجني عليها، وتعمل فني تمريض منتدبة بـمجمع الفيروز الطبي، قد تقدمت ببلاغ إلى قسم شرطة طور سيناء، في أغسطس 2025، أكدت فيه أنها فوجئت بمطالبتها بسداد قرض لم تحصل عليه، موضحة أن بطاقتها الشخصية القديمة كانت قد سُرقت قبل الواقعة، وأنها استخرجت بطاقة جديدة، قبل أن تكتشف استخدام البطاقة المفقودة في إجراءات القرض.

و أضافت، في أقوالها، أن المتهمة، وهي زميلتها في العمل، طلبت منها في وقت سابق، عبر تطبيق WhatsApp، صورًا لبطاقتها الشخصية رغم علمها بفقدانها، ثم طلبت لاحقًا صورة البطاقة الجديدة، ما أثار شكوكها بشأن تورطها في الواقعة.

كما أشارت التحقيقات إلى أن موظف البنك أفاد بتسلمه الأوراق من سيدة منتقبة بمنطقة حي الزهراء بمدينة الطور، تبين لاحقًا، بحسب التحريات، أنها المتهمة، التي ارتدت النقاب لإخفاء هويتها أثناء إنهاء إجراءات القرض.

وأكدت تحريات الأجهزة الأمنية صحة الواقعة، وكشفت أن المتهمة استغلت غياب المجني عليها، واستولت على بطاقتها، ثم زورت عقود إيجار ومستندات رسمية للحصول على القرض دون علم صاحبة البيانات.

وجرى تحرير محضر بالواقعة برقم 767 لسنة 2025 إداري طور سيناء، أعقبه تحرير محضر آخر برقم 58 لسنة 2026 جنح طور سيناء، وجرى حبس المتهمة على ذمة التحقيقات، قبل إحالة القضية إلى محكمة الجنايات، التي قُيدت برقم 4 لسنة 2026.

وخلال جلسة اليوم، طلب دفاع المتهمة التأجيل لسداد القرض وفوائده، وتقديم ما يفيد بالتصالح مع البنك و المجني عليها، فقررت المحكمة تأجيل القضية إلى جلسة 2 يوليو المقبل لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن التصالح أو الفصل في القضية.