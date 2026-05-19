قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزراء مالية مجموعة السبع يدعون إلى إعادة فتح مضيق هرمز
واشنطن تصعّد ضغوطها على طهران .. الخزانة الأمريكية تتعهد بملاحقة شبكات بيع النفط الإيراني بلا هوادة
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4
وكيل النواب يرفض اتهامات تلوث النيل : الكلام المرسل يضر الاقتصاد
الدفاع الإماراتية : تعاملنا بنجاح مع 6 مسيرّات معادية الساعات الـ48 الماضية
فوق الـ 53.. أسعار الدولار اليوم الثلاثاء بختام التعاملات
دعاء الصائم ثاني أيام ذي الحجة 2026.. ردّد الأدعية المستحبة للصائم
أسعار الذهب في مصر .. عيار 21 مفاجأة
وصول دفعة جديدة من الجرحي والمرضى الفلسطينيين إلى ميناء رفح البري
أسوان تسجل 48 درجة في الظل.. وهذا موعد انكسار الموجة شديدة الحرارة
السفير السوداني للإمام الأكبر: نُقدر اهتمامكم بأبنائكم السودانيين الدارسين بالأزهر
منزعج من زوجين بيبوسوا بعض | منشور صادم لـ آية سماحة بسبب تصريح عبدالله رشدي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

السعودية .. وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين للحج والعمرة والزيارة

وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين
وصول أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين
أ ش أ

استقبلت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالمملكة العربية السعودية أولى طلائع ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة، الذين صدر الأمر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود باستضافتهم ضمن ضيوف البرنامج، والبالغ عددهم 2500 حاج وحاجة من 104 دول حول العالم؛ لأداء مناسك الحج لهذا العام، وذلك على نفقته الخاصة، وينفذه وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ويضم الوفد الأول، الذي وصل اليوم، 1257 حاجًا وحاجة من المستضافين لهذا العام 1447هـ، يمثلون أكثر من 60 دولة من جميع قارات العالم، هي (السودان، واليمن، وكينيا، ورواندا، والولايات المتحدة الأمريكية، والهند، وبنجلاديش، وإيطاليا، والمغرب، وتركمانستان، وأفغانستان، وكازاخستان، وسريلانكا، وساحل العاج، ومولدوفا، وأوزبكستان، وسلوفينيا، والجبل الأسود، وبلغاريا، ومقدونيا، وبوركينا فاسو، وتونس، والمالديف، وتركيا، وقرغيزستان، وباكستان، ولوكسمبورغ، وفرنسا، وبلجيكا، والسويد، والمجر، والنرويج، واليونان، وبريطانيا, وروسيا وكوبا والنيجر واليونان فنلندا وألمانيا وغامبيا وكرواتيا والكنغو والغابون والبوسنة والهرسك وغانا ولبنان والفلبين وماليزيا وكمبوديا وميانمار وتايلند).

وكان في استقبال الضيوف لدى وصولهم إلى مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، عددٌ من مسؤولي البرنامج، حيث أُنجزت إجراءات وصولهم بيسر وسهولة.

وكانت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بإشراف ومتابعة الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، المشرف العام على البرنامج، قد أنهت مبكرًا جميع الإجراءات الخاصة بتنفيذ الأمر السامي الكريم، لخدمة المستضافين وتوفير جميع التسهيلات اللازمة من خلال اللجان الخدمية (الإدارية والاستقبال والنقل وشؤون الضيوف والإعلامية والتسكين والشرعية ولجنة المشاعر)، وذلك ضمن منظومة متكاملة تضمن الارتقاء بالخدمات المقدمة لهم منذ مغادرتهم بلدانهم وحتى وصولهم إلى الأراضي المقدسة لأداء المناسك.

من جانبهم.. وجه عدد من ضيوف برنامج خادم الحرمين الشريفين للحج والعمرة والزيارة الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وللأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على تمكينهم من أداء الحج ضمن هذا البرنامج النوعي، الذي يجسد حرص القيادة السعودية على تلمّس احتياجات المسلمين حول العالم، وإعانتهم على أداء الركن الخامس من أركان الإسلام، وسط منظومة متطورة ومتكاملة من الخدمات.

وأشادوا بما وجدوه من تسهيلات وخدمات نوعية، وحسن الاستقبال وكرم الضيافة من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، إلى جانب البرامج التوعوية والإرشادية والدينية المصاحبة.

وزارة الشؤون الإسلامية المملكة العربية السعودية ضيوف برنامج للحج العمرة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد الأضحى 2026

بعد إعلان الرؤية.. قرار حكومي مرتقب بشأن إجازة عيد الأضحى 2026 للموظفين والطلاب

العداد الكودي

الحكومة تبدأ تحويل العدادات الكودية.. اعرف التسهيلات الجديدة

راغب علامة

راغب علامة يرد على صورة تحول نجله جنـ.ـسيا

أرشيفية

الفراخ البيضاء بكام.. أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

رئيس الوزراء

بقرار حكومي | 6 أيام إجازة رسمية بمناسبة عيد الأضحى وهؤلاء محرومون بالقانون

الغندور

ستحدث مفاجأة.. خالد الغندور يثير الجدل بشأن مباريات حسم الدوري

بدرية طلبة

بدرية طلبة: لا أعادي ريهام حجاج وهذه حقيقة عملي سحر لياسمين عبد العزيز

الثانوية العامة

القومي لتنظيم الاتصالات: لن يتم قطع الانترنت عن لجان الثانوية العامة

ترشيحاتنا

محافظ كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ يتفقد تطوير وإعادة تأهيل 15 معدّة بمنظومة النظافة في دسوق | صور

الإسماعيلية تشهد مشروع تطوير جديد

بدء تنفيذ مشروع تطوير كوبري الثلاثيني بالإسماعيلية

جانب من الأعمال

محافظ كفر الشيخ: متابعة مستمرة لمنظومة التقنين والمتغيرات المكانية

بالصور

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب
وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

لعزومات العيد..طريقة عمل ريش ضاني بالخضروات

طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات
طريقة عمل ريش ضانى بالخضروات

قبل الإجازة بأيام.. كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟
ماذا يحدث لجسمك إذا تناولت اللحوم يوميا خلال عيد الأضحى؟

فيديو

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4 الذى تنفذه قيادة قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب

وزير الدفاع يشهد تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي صمود 4

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب : إسرائيل تعود إلى سيرتها الأولى في غزة!

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب : دعاء الكروان وصوت القدر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: تجميد المشاعر

إجلال راضي

إجلال راضي تكتب: خناقة الست والرجل وأمان الطفل

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب: الأنوثة الحقيقية بين الضعف والقوة

المزيد