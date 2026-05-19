الصحة: تقرير الصحة العالمية أكد أن مصر أصبحت نموذغج يحتذى به في مواجهة الأمراض الكبدية

أكد الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث باسم وزارة الصحة، أن مصر نجحت في توطين صناعة علاجي فيروس سي .



وقال حسام عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :": تقرير منظمة الصحة العالمية أكد ان مصر اصبحت نموذج يحتذى به في مواجهة الامراض الكبدية ".

وتابع حسام عبد الغفار :" مصر اطلقت العديد من المبادرات الرئاسية الصحية للاهتمام بصحة المصريين ".

وأكمل حسام عبد الغفار :" وزارة الصحة اتخذت عدة إجراءات لمنع انتشار فيروس إيبولا في مصر وتشديد الرقابة على كافة منافذ مصر سواء البرية او البحرية او الجوية ".