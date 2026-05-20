نقيب المرافق: مشروع الدلتا الجديدة تجسيد للسردية الوطنية وفرصة حقيقية لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أعرب المستشار هشام فؤاد، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمرافق العامة والمشرف العام على المؤسسة الثقافية العمالية، عن اعتزازه بجهود القيادة السياسية ، وعلى رأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي ، الذي أطلق مشروع الدلتا الجديدة الاستراتيجي الذي يمثل نقطة تحول حقيقية في مسار الأمن الغذائي والتنمية المستدامة في مصر، في إطار افتتاح مشروع الدلتا الجديدة.

وأكد "فؤاد" أن هذا المشروع ليس مجرد مشروع زراعي ، بل هو رؤية متكاملة تعكس إرادة الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية و يعكس التزام الحكومة بتحويل التحديات إلى فرص حقيقية ، من خلال استصلاح الأراضي وزيادة الرقعة الزراعية، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي من المحاصيل الاستراتيجية.

لافتاً إلى أن هذا المشروع سيخلق ملايين فرص العمل ، ويعزز من قدرة الشباب والعمال على المشاركة الفعالة في بناء وطنهم ، مشيراً إلي أن المشروع استثمارا في المستقبل ، حيث يسهم في بناء قاعدة إنتاجية قوية تدعم الاقتصاد الوطني لعقود قادمة.

وشدد "نقيب المرافق" على أهمية التكامل بين كافة القطاعات وتضافر كافة الجهود من أجل إنجاح هذا المشروع الذي يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والإنتاج ، ويعزز من سعي الدولة لتقليل الاعتماد على الاستيراد .

و تابع أن هذا المشروع هو تجسيد حقيقي للسردية الوطنية و دليل قاطع على قدرة الدولة على تحويل التحديات إلى فرص تنموية حقيقية ، ويعكس حكمة القيادة السياسية في التخطيط الاستراتيجي لمستقبل مشرق.