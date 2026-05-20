احذر أعراض ضربة الشمس.. طريقة إنقاذ المصاب فوراً

مع ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ خلال الايام الأخيرة بسبب الموجة الحارة، يتعرض البعض لـ ضربة شمس نتيجة التعرض المباشر لفترة طويلة لأشعة الشمس خلال فترة النهار، وتظهر أعراض ضربة الشمس بشكل واضح على المصاب والتي تحتاج علاج فوري لتجنب خطورة مضاعفاتها.

ما هي أسباب ضربة الشمس؟

تحدث ضربة الشمس عندما لا يستطيع جسمك تبريد نفسه، ويتحكم جزء من الدماغ يُعرفبمنطقة ما تحت المهاد في عديد من وظائف الجسم بما فيها درجة حرارة الجسم الأساسية،ويحافظ عليها لتكون 37 درجة مئوية، ولكن حتى مع وجود نظام التبريد هذا، فإذا تعرضالجسم لحرارة مرتفعة لفترة طويلة، فإن درجة الحرارة الداخلية ترتفع فوق هذه النقطةالمحددة.



يمكن أن تحدث ضربة الشمس نتيجة:

التعرض لأشعة الشمس فترة طويلة .

. بذل نشاط بدني مكثف عند درجة حرارة عالية .

. ارتداء طبقات الملابس الدافئة التي تمنع تبخر العرق وتبريد الجسم .

. تعاطي الكحول ( يمكن أن يؤثر الكحول في قدرة الجسم على تنظيم درجةالحرارة ).

( ). الجفاف بسبب زيادة التعرق وقلة شرب الماء مع التعرض للحرارة.

ما هي أعراض ضربة الشمس؟

السمة المميزة لضربة الشمس هي ارتفاع درجة حرارة الجسم الأساسية فوق 40 درجة مئوية،لكن الإغماء قد يكون العلامة الأولى.



أعراض ضربة الشمس عند البالغين

صداع .

. دوخة .

. تعرق شديد وإذا بدأت أعراض الجفاف فإن العرق يقل .

. بشرة حمراء وساخنة وجافة .

. ضعف أو تقلصات العضلات .

. قيء وغثيان .

. ترنح ومشكلات التوازن ( عدم القدرة على تنسيق الحركة ).

( ). سرعة ضربات القلب .

. تنفس سريع .

. التغييرات السلوكية مثل الارتباك والهذيان .

. تشنج .

. فقدان الوعي .

. ارتفاع أو انخفاض في ضغط الدم .

. صوت فقاعات أو قرقرة في الرئتين .

. قلة البول ( انخفاض إنتاج البول ).

( ). الإعياء.

أعراض ضربة الشمس عند الأطفال



يتساءل البعض متى تظهر أعراض ضربة الشمس عند الأطفال والإجابة أنها عادةً ما تظهر خلالعدة دقائق أو ساعات أو حتى أيام من التعرض المطول لأشعة الشمس.



تشمل علامات ضربة الشمس عند الأطفال ما يلي:

درجة حرارة الجسم التي ترتفع بشكل خطير - فوق 40 درجة مئوية .

- 40 . قلة التعرق .

. الارتباك .

. احمرار الجلد .

. فقدان الوعي .

. الغثيان والقيء والإسهال .

. تسارع ضربات القلب والتنفس .

. صداع حاد .

. نوبات تشنج .

. ضعف ودوار.

في معظم الحالات تبدأ الأعراض في التحسن خلال 30 دقيقة وعادةً ما تستمر إلى يومين، إذا لم تتحسن أعراض ضربة الشمس خلال ساعة طلب المساعدة الطبية.



الإسعافات الأولية لعلاج ضربات الشمس

ضربة الشمس هي حالة طبية طارئة، لذا إذا رأيت شخصًا في الخارج وظهرت عليه أعراض ضربةالشمس، اطلب الطوارئ فورًا، واتخذ الإجراءات التالية في أسرع وقت ممكن: