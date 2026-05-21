قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حكم صيام يوم عرفة للحجاج وغيرهم.. اعرف رأي الشرع
بعد تصريحه بالاستمرار.. الأهلي ينتظر نهاية يونيو لحسم مصير توروب
8 آلاف يورور للفرد.. ألمانيا تكافئ السوريين العائدين طواعية لوطنهم
قمة بكين.. شراكة استراتيجية غير مسبوقة ورؤية مشتركة لإعادة صياغة النظام الدولي
الدوري كسب فريق نغش.. مصطفى غريب يرقص احتفالاً بالزمالك
أنا مكمل موسمين.. توروب يفجر مفاجأة بشأن مستقبله مع الأهلي
دعا لتشديد العقوبات عليه.. سانشيز يصعّد ضد بن غفير بعد إهانته أسطول غزة
بدموعي يازمالك مبروك.. تتويج الأبيض يصنع البهجة للفنان صلاح عبدالله
حدث فلكي مهيب.. الكعبة بلا ظل في وقفة عرفات لأول مرة منذ 33 عاما
هديتنا للجماهير.. ماذا قال محمد السيد عن تتويج الزمالك بالدوري؟
أدان اعتداءات إيران.. المستشار الألماني يجدد تضامن بلاده المطلق مع الإمارات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بعثة حج الجمعيات الأهلية.. خلية نحل لخدمة ورعاية الحجاج

حجاج الجمعيات
حجاج الجمعيات
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

تواصل البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية برئاسة أيمن عبد الموجود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي عملها على مدار الـ24 ساعة لخدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية وتذليل أي تحديات قد تواجههم لأداء مناسك الحج في سهولة ويسر.

ويقود الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية فريق العمل الذي تحول لخلية نحل، حيث يعقد اجتماعات دائمة ومستمرة مع أعضاء البعثة ناقلا توجيهات الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي بضرورة بذل قصارى الجهود لتوفير كافة سبا الراحة لحجاج

الجمعيات الأهلية.

كما يعقد عبد الموجود اجتماعات مع الجانب السعودي لتنسيق كافة الجهود والتأكد من توفر كافة الخدمات المتكاملة "الإسكان، الإعاشة، النقل والخدمات اللوجستية" على صعيدي عرفات ومنى، فضلا عن متابعة موقف الانتقالات، وذلك  لضمان توفير وسائل نقل آمنة ومكيفة لنحو 12.475 حاجا من أعضاء الجمعيات الأهلية، بما يحقق سبل الراحة والتيسير عليهم خلال تأدية المناسك، فضلا عن توفير عدد من  الأوتوبيسات الاحتياطية تحسبا لأي طارئ.

ويحرص رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية على تفقد فنادق المستويات الثلاثة المتواجد بها حجاج الجمعيات الأهلية في مواعيد مختلفة للاطمئنان على توافر وحصول الحاج على كافة الخدمات.

المشرفون على خدمة الحجاج

يأتي هذا في الوقت الذي يقوم فيه  271 مشرفا ومشرفة بالعمل على خدمة ورعاية حجاج الجمعيات الأهلية، حيث تم تخصيص مشرف لكل 46 حاجا وحاجة، حيث يعقدون لقاءات وندوات لتوعية الحجاج بكافة تفاصيل رحلة الحج، وذلك استنادا للدورة التدريبية التي حصلوا عليها وتضمنت محاضرات حول " التخطيط الاستراتيجي- إدارة الأزمات- تكنولوجيا المعلومات وأثرها على نجاح رحلة الحج- الإسعافات الأولية- سلامة الحجاج- توحيد المفاهيم الدينية في أداء المناسك.

الوعاظ والواعظات 

كما يقوم الوعاظ الدينيين " رجال وسيدات" والذين يرافقون البعثة بالتنسيق مع " الأزهر الشريف- وزارة الأوقاف- دار الإفتاء المصرية" بفنادق إقامة الحجاج بالرد على أي استفسارات وتقديم دروس دينية وتثقيفية طوال مدة الرحلة

وفي إطار الحرص على الاطمئنان على صحة حجاج الجمعيات الأهلية قامت البعثة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان لتوفير عيادات طبية بجميع الفنادق للعناية الطبية للحجاج طوال مدة الرحلة من خلال البعثة الطبية الخاصة بوزارة الصحة المصرية

غرفة عمليات 

كما يقوم أفراد غرفة العمليات المركزية بمقر البعثة بمكة المكرمة بالتواصل الدائم مع مختلف المشرفين والحجاج في مختلف الفنادق والرد على استفسارات وتساؤلات الحجاج على مدار الـ24 ساعة وتوفير كافة الخدمات للحجاج.

وتسود حالة من الرضا والسعادة بين حجاج الجمعيات الأهلية على مستوى الخدمة والرعاية المقدمة لهم مترقبا بعثة حج الجمعيات الأهلية سواء من المشرفين والوعاظ والواعظات وأعضاء البعثة، موجهين الشكر لوزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة مايا مرسي والوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي رئيس البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية أيمن عبد الموجود على المجهود المقدم من قبل البعثة مما سهل عليهم الكثير لأداء المناسك.

البعثة الرسمية لحج الجمعيات الأهلية الجمعيات الأهلية التضامن الاجتماعي حجاج الجمعيات الأهلية مناسك الحج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 8 قرارات جديدة اليوم.. إليك التفاصيل

العداد الكودي

رفض تحويل العداد الكودي لقانوني إذا لم تكن من هذين الفئتين

الاسكان الاجتماعي

بمقدم يبدأ من 25 ألف جنيه.. موعد وطريقة التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي 2026

توروب

مفاجأة مدوية.. تطورات جديدة بشأن مصير توروب مع الأهلي

قضية البلوجر دنيا فؤاد

مفاجأة جديدة.. تفاصيل التقارير الطبية للبلوجر دنيا فؤاد تثير الجدل مجددًا

سعر الدولار اليوم

انخفاض مفاجيء.. سعر الدولار اليوم الأربعاء في البنوك

الذهب

الجنيه نزل 500.. انخفاض في أسعار الذهب ومفاجأة في سعر عيار 21

عمرو أديب

قبل موسم الحج 2026.. عمرو أديب يغادر إلى السعودية لأداء المناسك

ترشيحاتنا

ليفاندوفسكي

أسطورة كرة القدم ليفاندوفسكي سفيرا عالميا لعلامة شيري التجارية

عيوب فورد برونكو

بسبب تطاير السقف .. استدعاء أكثر من 16 ألف شاحنة برونكو بسبب عيب خطير

أخبار السيارات

أخبار السيارات| إغلاق أكبر متحف للسيارات الكلاسيكية.. دعوى قضائية تضرب آودي

بالصور

بملابس جريئة.. زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بأمريكا

زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا
زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا
زوجة العسيلى رفقته فى إجازة بإمريكا

ألفا روميو 33 سترادالي تحتفي بتسليمات تاريخية عبر قارتين

ألفا روميو
ألفا روميو
ألفا روميو

وكالة الطاقة الدولية: مبيعات السيارات الكهربائية تتجاوز 23 مليون مركبة في 2026

السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية
السيارات الكهربائية

هاف ستومك.. كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها
كنزى عمرو دياب تثير الجدل فى اخر ظهور لها

فيديو

السيارات الكلاسيكية

مهرجان وموكب السيارات الكلاسيكية يجوب شوارع مصر الجديدة.. بالفيديو

نقيب محمد هاني لاشين

حكاية بطل.. قصة استشهاد نقيب محمد هاني لاشين| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. جمال القليوبي

د. جمال القليوبي يكتب: من وراء استهداف محطة براكة النووية العربية.. إسرائيل أم إيران؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك رع حتب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : استباحة هيبة المُعلم سلوك مرفوض

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب : الرجل الذي يفتح باب القرب .. ثم يعاقبك لأنك اقتربت

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مستقبل العلاقات الأمريكية الصينية بعد زيارة ترامب

المزيد