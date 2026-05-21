خبير اقتصادي: التطورات في مضيق هرمز تقلب موازين الاقتصاد العالمي

قال الدكتور عامر الشبكي، خبير الاقتصاد والطاقة الدولي، إن التطورات الأخيرة في مضيق هرمز تقلب موازين الاقتصاد العالمي، موضحًا أن التداعيات تتجاوز مجرد شلل حركة إمدادات الطاقة لتصل إلى تهديد النظام المالي العالمي، مضيفًا أن جميع كابلات الألياف الضوئية في قاع المضيق، والتي تنقل جزءًا كبيرًا من حركة الإنترنت العالمية والخدمات السحابية وأنظمة الرسائل المالية مثل "سويفت"، تمرر يوميًا معاملات مالية تتجاوز قيمتها 10 تريليونات دولار، وأن هذه الكابلات ستكون تحت السيادة الإيرانية المطلقة.

وأشار خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي، ببرنامج "حديث القاهرة"، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن رغم استمرار إغلاق المضيق والحصار المفروض من الولايات المتحدة، لم تظهر بعد تأثيرات اقتصادية خطيرة على مستوى الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، موضحًا أن انقطاع الإمدادات العالمي وصل إلى 14 مليون برميل يوميًا، إلى جانب انقطاع الغاز والسلع الأساسية مثل البتروكيماويات والأسمدة.

وأوضح أن أسعار برنت ما تزال حول 110 دولارات للبرميل، أقل من مستويات أبريل الماضي التي تجاوزت 130 دولارًا، مؤكدًا أن هذا يعود إلى عدة عوامل، منها التصريحات الأمريكية التي تخفف أثر الأزمة، والاعتقاد العالمي بأن الأزمة عابرة، إضافة إلى المخزونات العالمية التي تغطي جزءًا من النقص في الإمدادات.

وتابع: "حتى لو كانت المخزونات تستنزف في الخارج، فهي ممتلئة في الداخل، حوالي 170 مليون برميل على ظهر السفن داخل الخليج العربي، فضلاً عن مخزونات في العراق والسعودية ودول الخليج وإيران".