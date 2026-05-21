خبير: اضطرابات مضيق هرمز تهدد الاقتصاد العالمي وتضع أسواق الطاقة تحت الضغط

أكد الدكتور عامر الشبكي خبير الاقتصاد والطاقة الدولي أن التطورات المتسارعة في مضيق هرمز لا تقتصر تداعياتها على قطاع الطاقة فقط، بل تمتد لتؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العالمي والنظام المالي الدولي، في ظل الأهمية الاستراتيجية التي يتمتع بها المضيق.

حركة النفط وإمدادات الطاقة

وقال عامر الشبكي، خلال مداخلة عبر الإنترنت مع الإعلامية هند الضاوي ببرنامج «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، إن خطورة الوضع لا ترتبط فقط بتعطل حركة النفط وإمدادات الطاقة، بل تشمل أيضًا البنية التحتية الرقمية والمالية العالمية.

كابلات الألياف الضوئية

وأوضح أن عددًا من كابلات الألياف الضوئية المارة عبر قاع المضيق تلعب دورًا محوريًا في نقل جزء كبير من حركة الإنترنت العالمية والخدمات السحابية، إضافة إلى أنظمة الرسائل والتحويلات المالية الدولية، والتي تمر من خلالها معاملات مالية ضخمة تقدر بتريليونات الدولارات يوميًا.

استمرار التوترات وإغلاق المضيق

وأشار إلى أنه رغم استمرار التوترات وإغلاق المضيق والضغوط المرتبطة بالمشهد الحالي، فإن الأسواق العالمية لم تشهد حتى الآن تأثيرات حادة بالقدر المتوقع على أسعار الطاقة أو الاقتصاد العالمي، رغم تأثر جانب من الإمدادات النفطية والغازية والسلع المرتبطة بها مثل البتروكيماويات والأسمدة.

أسعار خام برنت

وأضاف أن أسعار خام برنت ما زالت تتحرك عند مستويات أقل من ذروات سابقة شهدتها الأسواق، موضحًا أن ذلك يرجع إلى مجموعة من العوامل، من بينها رسائل التهدئة الصادرة عن الولايات المتحدة، إلى جانب اعتقاد بعض الأسواق بأن الأزمة قد تكون مؤقتة وليست طويلة الأمد.

ولفت إلى أن المخزونات العالمية الحالية لعبت دورًا مهمًا في تقليل حدة التأثيرات، موضحًا أن هناك كميات كبيرة من النفط ما تزال متوافرة سواء في المخازن الاستراتيجية أو على متن ناقلات النفط داخل منطقة الخليج، وهو ما يوفر قدرًا من المرونة أمام الأسواق العالمية في مواجهة أي اضطرابات مؤقتة.