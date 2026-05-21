«أزهر البحر الأحمر» يطلق مشروعًا صيفيًا لحفظ المتون العلمية لطلاب القراءات

أعلنت منطقة البحر الأحمر الأزهرية تدشين مشروع النشاط الصيفي لحفظ ومراجعة المتون العلمية المقررة بمختلف المراحل الدراسية، وذلك في إطار جهودها المستمرة للارتقاء بالمستوى العلمي والمهاري لطلاب معاهد القراءات، وتنمية قدراتهم في علوم القرآن الكريم وأحكامه.

ويأتي تنفيذ المشروع تحت رعاية الشيخ سعد عبد الحميد الشيخي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة البحر الأحمر الأزهرية، وبمتابعة من منى شمس، مدير إدارة التعليم النوعي، ضمن خطة تعليمية متكاملة تستهدف دعم الطلاب علميًا وتربويًا خلال فترة الإجازة الصيفية.

ومن المقرر أن تنطلق فعاليات المشروع اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 12 يوليو المقبل، وتستمر حتى الخميس 16 يوليو 2026، بمشاركة واسعة من طلاب معاهد القراءات على مستوى المنطقة، وفق برنامج علمي منظم يركز على حفظ المتون ومراجعتها بصورة دقيقة، بما يسهم في ترسيخ قواعد علم القراءات وإتقان الأحكام المرتبطة به.

وأكدت المنطقة الأزهرية أن المشروع يمثل أحد المحاور المهمة التي تسعى من خلالها إلى استثمار أوقات الطلاب خلال العطلة الصيفية في أنشطة تعليمية هادفة، تعزز من ارتباطهم بالقرآن الكريم وعلومه، وتسهم في بناء شخصية علمية واعية وقادرة على مواصلة التميز في المجال الأزهري.

ويأتي هذا النشاط تنفيذًا لتوجيهات الأزهر الشريف وقطاع المعاهد الأزهرية، اللذين يوليان اهتمامًا كبيرًا بتنمية مهارات الطلاب العلمية والقرآنية، مع توفير بيئة تعليمية محفزة تساعد على صقل المواهب ورفع كفاءة الدارسين في مختلف فروع علوم القراءات.