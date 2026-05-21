الإسماعيلية: تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق واللحوم والدواجن

قامت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بحملات رقابية مكبرة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التموين وجهاز حماية المستهلك، استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

جاء ذلك في إطار الاستعدادات المكثفة لاستقبال موسم عيد الأضحى المبارك، وتنفيذًا لتوجيهات اللواء أ.ح نبيل السيد حسب الله محافظ الإسماعيلية.

وأشار دكتور ذكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري، أن الحملات أسفرت عن، ضبط ١٣٠٠ كجم من مجزئات الدواجن مجهولة المصدر قبل تداولها بالأسواق، إلى جانب ضبط نحو ١٠٠ كجم من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدمي والمختومة بأختام مزورة بهدف غش المواطنين.

كما تمكنت الحملات من ضبط ما يقرب من ١٠٠ كجم من اللحوم البلدية المذبوحة خارج المجازر الحكومية وتحمل أختامًا وهمية ولا تتبع المجازر الرسمية، في محاولة لخداع المستهلكين.

وشددت مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية على استمرار الحملات الرقابية على مدار الساعة، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو صحة المواطنين، بالتنسيق الكامل مع الجهات المعنية، لضمان توفير منتجات غذائية آمنة وسليمة للمواطنين خلال موسم عيد الأضحى المبارك، مع تحرير المحاضر اللازمة بالمخالفات المضبوطة، واتخاذ الإجراءات القانونية، مع استمرار أعمال الرقابة والمتابعة اليومية على الأسواق والمحال الغذائية بمختلف مراكز المحافظة.