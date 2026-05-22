رفع كفاءة الموقف الجديد بالإسكندرية استعدادًا لعيد الأضحي المبارك

شهد الموقف الجديد بالإسكندرية أعمال رفع كفاءة شاملة شملت النظافة العامة، ورفع درجة الجاهزية، وتحسين الخدمات والمرافق، بما يضمن سهولة الحركة والتنقل واستقبال الوافدين خلال إجازة العيد في أجواء حضارية تليق بعروس البحر المتوسط.

استعدادات العيد

تأتي هذه الأعمال تأتي في إطار استعدادات محافظة الإسكندرية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على توفير أفضل مستوى من الخدمات للمواطنين وزائري المدينة.

دعم الخدمات اللوجستية

وقد قامت جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بتنفيذ كافة الاستعدادات اللازمة داخل الموقف، من أعمال النظافة والتأمين والتنظيم، إلى جانب دعم الخدمات اللوجستية، بما يساهم في تحقيق السيولة المرورية وتقديم خدمة متميزة للمواطنين والزائرين.

ومن جانبه، أكد المهندس أيمن عطية محافظ الإسكندرية : تواصل العمل بكامل أجهزتها التنفيذية لرفع درجة الاستعداد القصوى خلال فترة عيد الأضحى المبارك، مشددًا على أهمية الظهور الحضاري لكافة المرافق الحيوية والخدمية بالمحافظة، خاصة مع استقبال الإسكندرية لأعداد كبيرة من الزائرين خلال موسم العيد.

وأشار المحافظ إلى أن جميع الأجهزة التنفيذية تعمل على مدار الساعة لمتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والتعامل الفوري مع أي معوقات، بما يحقق الراحة والأمان للمواطن السكندري وزائري المحافظة خلال أيام العيد.