بتكلفة 5 ملايين جنيه.. افتتاح مسجد الشهيد أحمد عبد الفتاح بقنا الجديدة

افتتح اللواء الدكتور مصطفى الببلاوي، محافظ قنا، مسجد الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة، بمدينة قنا الجديدة، في إطار حرص الدولة على دعم بيوت الله وتوفير بيئة إيمانية مناسبة للمواطنين، ونشر قيم الوسطية والاعتدال، بما يسهم في تعزيز الدور الدعوي والتوعوي للمساجد في مختلف أنحاء المحافظة.

بالجهود الذاتية

جاء ذلك عقب الانتهاء من جميع أعمال الإنشاء والتجهيزات الخاصة بالمسجد، والتي نُفذت بالجهود الذاتية وتحت إشراف وزارة الأوقاف، ليضاف المسجد إلى سلسلة المساجد الجديدة التي تشهدها المحافظة ضمن خطة الدولة للتوسع في إنشاء وتطوير دور العبادة.

شهد الافتتاح حضور  الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ واللواء سامى علام، سكرتير عام المحافظة، واللواء عمرو شلبي، حكمدار محافظة قنا، والعقيد شريف أشرف، نائب المستشار العسكري لمحافظة قنا، والشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف بقنا، والمهندس ياسر عبدالله رمضان، رئيس جهاز مدينة قنا الحديدة، وأشرف أنور، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، والشيخ خلف سيد، مدير إدارة أوقاف قنا، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والشعبية  وقيادات مديرية الأوقاف وإدارة أوقاف قنا وبحضور لافت من رجال القوات المسلحة والشرطة المصرية.

وعقب الافتتاح أدى الحضور صلاة الجمعة بالمسجد، واستمعوا إلى خطبة الجمعة التي ألقاها الدكتور أحمد حافظ، رئيس شئون المساجد بمديرية أوقاف قنا، تحت عنوان «فضائل يوم عرفة»، حيث تناولت الخطبة مكانة هذا اليوم العظيم وفضله عند الله سبحانه وتعالى، وأهمية اغتنامه بالطاعات والأعمال الصالحة والدعاء، باعتباره من أفضل أيام العام التي تتنزل فيها الرحمات وتُرفع فيها الدرجات وتُكفَّر فيها الذنوب، كما أكدت الخطبة على قيم الإخلاص والتضحية وحب الوطن.

و أعرب اللواء الدكتور مصطفى الببلاوى، محافظ قنا عن سعادته بافتتاح بيت جديد من بيوت الله، مؤكدًا حرص الدولة ممثلة في وزارة الأوقاف على دعم وتشييد دور العبادة وتوفير البيئة الملائمة للمواطنين لأداء الصلوات والشعائر الدينية، إلى جانب تعزيز الدور التوعوي للمساجد ونشر الفكر الوسطي المستنير الذي يدعو إلى التسامح والمحبة والانتماء الوطني.

وأشار الببلاوي، إلى أن إطلاق اسم الشهيد المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، على المسجد يأتي تقديرًا لتضحيات أبطال القوات المسلحة والشرطة الذين قدموا أرواحهم فداءً للوطن، مؤكدًا أن الدولة لا تنسى أبناءها المخلصين الذين سطروا بأرواحهم أروع صور البطولة والفداء.

وبدوره أوضح الشيخ محمد زكي يونس، وكيل وزارة الأوقاف أن مسجد الشهيد أحمد عبد الفتاح جمعة تم إنشاؤه بالجهود الذاتية، تحت إشراف وزارة الأوقاف، مشيرًا إلى أن المسجد أُقيم على مساحة إجمالية بلغت 525 مترًا مربعًا، وفق أحدث الطرز المعمارية التى تراعي الجوانب الجمالية والوظيفية لخدمة المصلين.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، بأن المسجد يضم مصلى للرجال وآخر للسيدات، وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 5 ملايين جنيه، بما يعكس حجم المشاركة المجتمعية في دعم بيوت الله.
 

استشهد فى 2017

جدير بالذكر، أن الشهيد البطل المقدم أحمد عبد الفتاح جمعة الهواري، جسد معاني الشجاعة والتضحية في سبيل الوطن، حيث استشهد أثناء مواجهة العناصر الإرهابية بالصحراء الغربية عام 2017، بعدما قدم نموذجًا مشرفًا في البطولة والإقدام، وقد عُرف بين زملائه وأبناء محافظته بحسن الخلق والتفاني في العمل، وأسهم في تطوير قطاع الأمن المركزي بقنا، وخدمة زملائه بكل إخلاص.

كما لقب بـ"الشهيد الساجد"، بعدما ارتقت روحه الطاهرة وهو ساجد عقب تحقيق النصر على العناصر الإرهابية، في مشهد جسد أسمى معاني الإيمان والفداء، ليبقى اسمه خالدًا في ذاكرة الوطن ورمزًا للتضحية والوفاء من أجل أمن واستقرار مصر.
 



 

