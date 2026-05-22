الوادي الجديد تكثف منافذ البيع ومعارض اليوم الواحد استعدادًا لعيد الأضحى

أكدت محافظ الوادي الجديد حنان مجدي، اليوم الجمعة، سعي المحافظة الجاد لإقامة والتوسع في المزيد من منافذ ومعارض بيع السلع على مستوى مراكز المحافظة الخمسة لإحداث توازن للأسعار بالأسواق، بالإضافة إلى وجود المنافذ المتحركة، لوصول السلع بالأسعار المناسبة للمواطنين.

وأشارت محافظ الوادي الجديد، إلى توفير المبادرات التي تهدف إلى إعادة هيكلة، وطرح المنتجات بجودة عالية وأسعار تنافسية تقل عن مثيلاتها في الأسواق، وتحديث منافذ البيع بالتجزئة، بما يواكب المعايير الحديثة في عرض السلع والخدمات وتقديمها للمستهلكين بأسعار مناسبة.

وكثّفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة الوادي الجديد، جهودها للتوسع في منافذ بيع السلع الغذائية ومعارض «اليوم الواحد»، بالتزامن مع استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وذلك تنفيذًا لتوجيهات محافظ الوادي الجديد، بالتوسع في توفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة للمواطنين.



وتواصل الوحدات المحلية بالمراكز المختلفة طرح المبادرات والمعارض الغذائية بمختلف القرى والمدن، بما يسهم في زيادة المعروض من المنتجات والسلع الأساسية بأسعار تنافسية وجودة مناسبة، لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين خلال الفترة الحالية.