انطلاق سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بشوارع الخارجة لاستخراج التراخيص

أطلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، سيارة المركز التكنولوجي المتنقل بعدد من شوارع ومناطق المركز، بهدف التيسير على أصحاب المحال التجارية وتمكينهم من إنهاء إجراءات التراخيص بشكل فوري دون الحاجة إلى التوجه لمقر المركز التكنولوجي.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، وتعليمات اللواء مهندس رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة، بشأن تطوير الخدمات الحكومية وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وتستهدف المبادرة الوصول إلى أصحاب المحال التجارية بمختلف المناطق، والعمل على سرعة إنهاء الدورة المستندية الخاصة بإصدار التراخيص داخل السيارة المتنقلة، من خلال فريق عمل متكامل يضم موظفي المركز التكنولوجي والإدارة الهندسية المختصين، تحت إشراف المهندسة هند عبد الوهاب مدير إدارة إصدار تراخيص المحلات بالمركز.

وأكد اللواء مهندس ياسر كمال الدين محمد، أن السيارة التكنولوجية المتنقلة تمثل خطوة مهمة نحو تقديم خدمات حكومية مرنة تصل للمواطنين بمواقعهم، بما يسهم في تقنين أوضاع المحال التجارية ودعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن تقليل الوقت والجهد المبذول في إنهاء الإجراءات الرسمية.