شرم الشيخ تواصل التألق السياحي.. المطار الدولي يحصد المركز الثاني في الحركة الجوية خلال أبريل

حقق مطار شرم الشيخ الدولي المركز الثاني بين المطارات المصرية في الحركة الجوية الشهرية خلال شهر أبريل الماضي، بعدما سجل 4916 رحلة جوية، بإجمالي 761748 راكبًا، في مؤشر يعكس الانتعاش الكبير الذي تشهده الحركة السياحية بمنتجعات جنوب سيناء.

وأكدت الشركة المصرية للمطارات، في بيان لها اليوم، أن المطارات المصرية حققت أداءً قويًا خلال شهر أبريل، حيث بلغ إجمالي عدد الرحلات الجوية 17712 رحلة، منها 8879 رحلة وصول و8833 رحلة سفر، بينما تجاوز إجمالي عدد الركاب 2.3 مليون راكب، بواقع 1136393 راكب وصول و1168833 راكب سفر.

وأشار البيان إلى أن مطار الغردقة الدولي تصدر قائمة المطارات الأكثر تشغيلًا خلال الشهر، بعدما سجل 7125 رحلة جوية، منها 3563 رحلة وصول و3562 رحلة سفر، بإجمالي حركة ركاب بلغت 1065275 راكبًا، بينهم 514844 راكب وصول و550431 راكب سفر.

وجاء مطار الأقصر الدولي ضمن المطارات النشطة سياحيًا، بعدما سجل 1331 رحلة بإجمالي 131076 راكبًا، فيما تعامل مطار أسوان الدولي مع 963 رحلة و98435 راكبًا، بالتزامن مع استمرار الحركة السياحية الوافدة إلى المدينتين.

كما سجل مطار الإسكندرية الدولي 921 رحلة بإجمالي 97411 راكبًا، بينما حقق مطار سفينكس الدولي 690 رحلة و78382 راكبًا.

وفي سياق متصل، واصل كل من مطار أسيوط الدولي ومطار سوهاج الدولي تحقيق معدلات تشغيل مستقرة، حيث سجل مطار أسيوط 1388 رحلة و24501 راكب، فيما سجل مطار سوهاج 378 رحلة بإجمالي 48398 راكبًا.