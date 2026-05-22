ضمن خطة التطوير.. أوقاف الغربية: افتتاح مسجد عزبة أمين الخولي بـ قطور

افتتحت مديرية الأوقاف بالغربية، مسجد عزبة أمين الخولى الوسطى بقرية محلة مسير فى مركز قطور ، ودخوله الخدمة بعد الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد، فى إطار خطة وزارة الأوقاف للتوسع فى دخول المساجد الجديدة الخدمة لتطوير ورفع كفاءة المساجد وإدخال مساجد جديدة الخدمة.

افتتاح مساجد الغربية

جاء ذلك برعاية الدكتور أسامة الأزهرى وزير الأوقاف ، واللواء دكتور علاء عبدالمعطى محافظ الغربية، وإشراف الشيخ إسماعيل أحمد إسماعيل وكيل وزارة الأوقاف بالغربية، وفى حضور الشيح ياسر حلمى أبوغياتى المشرف العام على التدريب بالمديريات الإقليمية بالوزارة، والشيخ أحمد زكريا بلضم مدير إدارة أوقاف قطور، ولفيف من القيادات الدينية والتنفيذية والشعبية.

إعمار بيوت الله

وأوضحت المديرية، أن هذا يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف لإعمار بيوت الله (عز وجل ) مبنى ومعنى؛ وذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، بتطوير وإنشاء المساجد.