أحلى من الجاهز.. طريقة عمل كرواسون

يعد الكرواسون من المخبوزات المفضلة للعديد من الأشخاص، ويمكن تحضير الكرواسون بخطوات بسيطة في المنزل.

وإليكم طريقة عمل الكرواسون

مقادير الكرواسون

3 كوب دقيق

رشة ملح

1 ملعقة كبيرة سكر

ربع كوب زبدة

1 ملعقة كبيرة خميرة فورية

نصف كوب لبن

ماء للعجن

زبدة للفرد

الوجه:

بيضة

فانيليا

طريقة تحضير كرواسون

أخلطي جميع المكونات الجافة معا

ضيفي الحليب والزبدة ونقلب

ضيفي الماء تدريجيا حتى تتشكل عجينة ناعمة طرية

اتركيها لتختمر حوالي ساعة

افردي العجينة على شكل مستطيل وتدهن بالزبدة

تلف روول وتفرد مستطيل مرة اخرى

تقطع الى مثلثات وتلف رول بداية من قاعدة المثلث

اتركيه ليختمر ويتضاعف حجمه

يدهن الوجه بالبيض والفانيليا

يخبز في الفرن حتى يصبح ذهبي اللون