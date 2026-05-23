بفستان فوشيا .. إلهام شاهين تتألق في العرض الخاص لفيلم 7DOGS

حرصت الفنانة إلهام شاهين على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الإنستجرام، بصور جديدة لها خلال حضورها العرض الخاص لفيلم 7DOGS.

فستان إلهام شاهين

تألقت إلهام شاهين في الحفل بإطلالة راقية، حيث ظهرت مرتدية فستان طويل ذا أكمام طويلة باللون الفوشيا الذي حمل بعض النقوشات المميزة التي زادت من أناقتها.

أكملت إلهام شاهين إطلالتها ببعض المجوهرات البسيطة للغاية و الغير مبالغ فيها، ونالت إطلالتها إعجاب متابعيها على السوشيال ميديا.

أما من الناحية الجمالية، بدت إلهام شاهين بخصلات شعرها القصير المنسدله، ووضعت مكياجا هادئا كشف عن جمالها.