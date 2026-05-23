الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
شمال سيناء تنهي استعداداتها لاستقبال عيد الأضحي المبارك

استعدت محافظة شمال سيناء لاستقبال عيد الأضحى المبارك ، حيث قرر خالد مجاور ، محافظ شمال سيناء استمرار عمل أجهزة المرافق والخدمات طوال أيام العيد، والتركيز على المرافق الخدمية والأجهزة الحيوية مثل الكهرباء والتموين والصحة ومرافق المياه والصرف الصحي والدفاع المدني والمرور والمطافئ والأمن، علي أن يكون هناك مدير مسؤول في كل قطاع ، وتنظيم الأجازات بالنسبة لباقي العاملين وفقا لجدول نوبتجيات.

وأكد المحافظ تشكيل غرف عمليات فرعية بكل مديرية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بديوان عام المحافظة ، وغرف عمليات مركزية بكل مجلس مدينة ، وربطها أيضا بغرفة عمليات المحافظة وباقي الأجهزة والمرافق لضمان سرعة الاتصال بها واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة، بجانب ضرورة توافر احتياجات المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم خلال أيام العيد .

من جانبه، قال الشيخ محمود مرزوق، وكيل وزارة الأوقاف بشمال سيناء أنه تم تخصيص 20 ساحة لصلاة عيد الأضحى المبارك، بواقع 6 ساحات بمركز العريش و11 ساحة ببئر العبد ورمانة وساحة بالشيخ زويد وساحة بمركز الحسنة وساحة بمركز نخل.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف، أنه تم تخصيص خطيب أصلى وآخر احتياطي ليؤم المصلين بكل ساحة وإلقاء خطبة العيد .

وأشار إلى فتح جميع المساجد الكبري على مستوى المحافظة لأداء صلاة العيد.

بدروه ، أكد رأفت العبد، مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بشمال سيناء،أن المديرية استعدت للعيد بتوفير كميات وحصص إضافية من السلع والمواد الغذائية لتلبية احتياجات المواطنين طوال أيام العيد ، إلى جانب توفير كميات كبيرة من مستلزمات العيد وطرحها في الأسواق من لحوم ودواجن وسكر وأرز وشاي وزيت وسمن وغيرها.

كما تم توفير حصص إضافية من الغاز والمحروقات كالبنزين والسولار بخلاف الاحتياطي الاستراتيجي، مشيرا إلي تشغيل المخابز طوال أيام عيد الأضحى المبارك.

وأشار العبد إلي استمرار الحملات التموينية المكثفة والرقابة على الأسواق الخارجية لضبط الأسعار وتوفير احتياجات المواطنين ، إلى جانب الحملات المشتركة مع الصحة والطب البيطري للمرور على المجازر وأماكن الذبيح ومحلات بيع اللحوم والدواجن وباقي المواد الغذائية للتأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمي ومطابقتها للمواصفات.

وأشار الدكتور عمرو عادل وكيل وزارة الصحة بشمال سيناء، علي رفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات العامة والمركزية والوحدات الصحية والإسعاف، وتوفير كميات من الأدوية لمواجهة الحالات المرضية خلال أيام العيد ولاستقبال حالات الطوارئ ، بجانب نشر سيارات الإسعاف على المحاور والطرق الرئيسية وأماكن التجمعات.

ولفت إلى توافر الأدوية والمستلزمات الطبية بكافة المستشفيات والمراكز الحضرية، والتي تعمل علي مدار 24 ساعة لتقديم الخدمات الطبية للمواطنين من خلال نوبتجيات للأطباء والممرضين.

و أشارت الدكتورة عبير حجاب ، مدير عام مديرية الطب البيطري بشمال سيناء إلي رفع درجة الاستعداد القصوى وتدعيم المجازر بأطباء من الإدارة البيطرية ، وإلغاء الأجازات والراحات والمرور علي المجازر بالمحافظة والتأكيد علي جاهزيتها لاستقبال الأضاحي خلال فترة عيد الأضحى المبارك وتقديم كافة الخدمات اللازمة.

وأكدت توفير كل الاحتياجات لتقديم لحوم مطابقة للمواصفات الصحية للمواطنين ، وتكثيف حملات تفتيش ومراقبة الأسواق ومحلات الجزارة ومحلات بيع وعرض اللحوم، تكثيف أعمال المرور على النوادي والفنادق والمطاعم للكشف على الوجبات المقدمة.

وأعلنت عن توفير خدمة السونار بالأسواق والمجازر بالإضافة إلى الوحدات للكشف على الأضاحي ، للاطمئنان علي الحالة الصحية والتأكد من خلوها من الأجنة، بجانب وضع خطة للتقصي الوبائي خلال فترة عيد الأضحى المبارك علي مستوي كافة المراكز بالمحافظة وذلك للاطمئنان علي الثروة الحيوانية والحالة الوبائية.

القوات المسلحة تنظم الدورة التدريبية الأولى (Enique behavior) بالمركز العالمي لتدريب وتنمية رياضة الفروسية بنادي كيان سيتي بالأكاديمية العسكرية المصرية
