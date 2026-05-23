حملات مرورية مكثفة بمختلف الميادين لضبط الشارع السكندري وتحقيق الانضباط

شنت إدارة مرور الإسكندرية حملات مرورية مكثفة وموسعة على مختلف المحاور والميادين، تستهدف جميع المخالفات المرورية، وذلك في إطار توجيهات المهندس أيمن عطية، لتحقيق الانضباط المروري بالشارع السكندري وتحقيق السيولة المرورية.

وذلك تنفيذًا لتعليمات العميد محمد عبد اللطيف، مدير إدارة مرور الإسكندرية، باستمرار تكثيف الحملات الصباحية والمسائية لضبط جميع المخالفات المرورية في مختلف المناطق، وبمشاركة ضباط المرور بمختلف القطاعات، وذلك في إطار خطة شاملة تستهدف رفع معدلات الانضباط المروري وتحقيق السيولة المرورية.

وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من المخالفات المرورية المتنوعة، شملت “مخالفة شروط التراخيص، وزيادة الأجرة المقررة، وتجزئة المسافات، وتجاوز السرعة المقررة”، بالإضافة إلى ضبط عدد من الدراجات النارية المخالفة لقواعد المرور.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال جميع المخالفات.

وأكدت الجهات المعنية استمرار الحملات بشكل يومي ومكثف في مختلف أنحاء المحافظة، لضبط الحالة المرورية والحد من المخالفات، بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على أمن وسلامة المواطنين.