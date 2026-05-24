رقم 3 الأهم.. تناول البنجر يوميا يحميك من هذه الأمراض

اكتشف الفوائد الصحية للبنجر، بما في ذلك دعم صحة القلب، وتحسين الأداء الرياضي، ومضادات الأكسدة، والقيمة الغذائية العالية، البنجر، المعروف أيضًا باسم البنجر، هو نوع من الخضراوات الجذرية الملونة، ويشتهر بقيمته الغذائية وفوائده الصحية المحتملة، فهو يحتوي على الألياف، ومضادات الأكسدة، والفيتامينات، والنترات الطبيعية التي قد تدعم صحة القلب والأوعية الدموية والأداء البدني، وبفضل لونه الزاهي وقيمته الغذائية، يُعد الشمندر مكونًا أساسيًا في الأنظمة الغذائية المتوازنة والصحية.

يمكن تناول البنجر بأشكال متعددة.

البنجر غني بالنترات ومضادات الأكسدة والفيتامينات والمعادن التي تدعم الصحة العامة.

تشير الأبحاث إلى أن البنجر قد يساعد في دعم صحة القلب وتدفق الدم وأداء التمارين الرياضية.

يمكن تناول البنجر بأشكال متعددة، بما في ذلك البنجر المشوي والعصير والسلطات

فوائد البنجر

- قد يدعم صحة القلب

من أبرز فوائد البنجر التي خضعت للدراسة دوره المحتمل في صحة القلب والأوعية الدموية، يحتوي البنجر على النترات الغذائية التي يحولها الجسم إلى أكسيد النيتريك، يساعد أكسيد النيتريك على استرخاء وتوسيع الأوعية الدموية، مما يدعم تدفق الدم بشكل صحي.

تشير بعض الدراسات إلى أن عصير البنجر قد يساعد في دعم مستويات ضغط الدم الصحية ووظائف الأوعية الدموية، ويواصل الباحثون دراسة كيفية مساهمة الخضراوات الغنية بالنترات في صحة القلب على المدى الطويل

- قد يساعد في تقليل الإجهاد التأكسدي والالتهاب

يحتوي البنجر على مضادات الأكسدة ومركبات مضادة للالتهابات قد تساعد في حماية الخلايا من الإجهاد التأكسدي، وقد ارتبط الإجهاد التأكسدي المزمن والالتهابات بالشيخوخة والعديد من الأمراض المزمنة

- قد يدعم وظائف الدماغ

يُعدّ تدفق الدم الصحيّ ضروريًا لوظائف الدماغ والأداء الإدراكي، ولأنّ أكسيد النيتريك يُساعد في دعم الدورة الدموية، فقد بحث الباحثون فيما إذا كان البنجر يُساهم في صحة الدماغ من خلال تحسين تدفق الدم إلى مناطق مُحدّدة فيه

المصدر healthline