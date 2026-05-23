برونو فرنانديز يفوز بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز

تُوِّج قائد مانشستر يونايتد، برونو فرنانديز، بجائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم السبت، بعد أن ساهم في تأهل فريقه لدوري أبطال أوروبا، وعادل رقماً قياسياً في عدد التمريرات الحاسمة.

أرقام فيرنانديز

وسجّل فرنانديز تمريرته الحاسمة رقم 20 في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، معادلاً بذلك الرقم القياسي، في نهاية الأسبوع الماضي، ويمكنه تحطيم هذا الرقم عندما يحلّ يونايتد ضيفاً على برايتون يوم الأحد في المباراة الختامية للموسم.

ويتعادل لاعب الوسط البرتغالي مع أسطورة أرسنال، تيري هنري (2002-2003)، ونجم مانشستر سيتي السابق، كيفن دي بروين (2019-2020)، في عدد التمريرات الحاسمة في موسم واحد من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، اختير فرنانديز كأفضل لاعب كرة قدم في إنجلترا من قِبَل كتّاب كرة القدم.