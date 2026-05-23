كشر: كلمة الرئيس في يوم أفريقيا ترسم ملامح مرحلة جديدة من التكامل والتنمية

أكد المهندس محمد مصطفى كشر، عضو مجلس الشيوخ، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بيوم أفريقيا عكست رؤية استراتيجية واضحة تجاه مستقبل القارة، مشيرًا إلى أنها حملت رسائل سياسية وتنموية مهمة تؤكد التزام مصر التاريخي بدعم العمل الأفريقي المشترك وتعزيز مسارات التكامل بين دول القارة.

وأوضح كشر، في بيان له، أن تهنئة الرئيس لقادة وشعوب أفريقيا بهذه المناسبة التاريخية تعكس عمق الروابط التي تجمع مصر بدول القارة، خاصة في ظل الاحتفال بذكرى تأسيس منظمة الوحدة الأفريقية، التي مثلت نقطة تحول في مسيرة التحرر الوطني وترسيخ مفهوم الوحدة والتضامن بين الشعوب الأفريقية.

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن تأكيد الرئيس على دخول أفريقيا مرحلة جديدة من البناء والتنمية يعكس إدراكًا واقعيًا لحجم الفرص المتاحة، في ظل ما تمتلكه القارة من موارد طبيعية هائلة وإمكانات بشرية واعدة، وهو ما يتطلب تعظيم الاستفادة منها عبر شراكات فعالة ومشروعات تنموية مشتركة.

رؤية متكاملة لتحقيق السلام والتنمية المستدامة في أفريقيا

وأضاف كشر أن اختيار جامعة القاهرة لاستضافة احتفالية هذا العام يحمل دلالة رمزية كبيرة، باعتبارها منارة علمية عريقة ساهمت عبر تاريخها في إعداد أجيال من القيادات الأفريقية، لافتًا إلى أن التعليم وبناء الإنسان يظلان حجر الأساس لتحقيق التنمية المستدامة في القارة.

وأكد أن حديث الرئيس عن التحديات الإقليمية والدولية، خاصة ما يتعلق بالملاحة البحرية والأزمات المتلاحقة، يعكس حجم الضغوط التي تواجهها الدول الأفريقية، وهو ما يستدعي تعزيز التعاون والتنسيق المشترك لمواجهة تلك التحديات والحفاظ على مقدرات الشعوب.

واختتم كشر تصريحاته بالتأكيد على أهمية الرسائل التي تضمنتها الكلمة بشأن قضايا المياه واحترام القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، مشددًا على أن التمسك بمبادئ التعاون المشترك والحوكمة الرشيدة يمثل السبيل الأمثل لتحقيق التنمية والسلام، خاصة مع تأكيد مصر استمرارها كشريك فاعل في دعم مسيرة التنمية بالقارة وتعزيز التكامل بين دولها.